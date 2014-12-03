俄罗斯商人算得精：卢布贬值他们不提货 中国企业受伤

卢布崩盘创16年最大跌幅 俄央行或已干预汇市

中俄外贸的前进势头受阻，在俄民众实际购买力下降的现实面前，高科技产品的需求永远排在食品之后。

每次一打开仓库，小谢就一阵肉痛。“价值几千万元的货品，躺在那里好多天了。”电话里，小谢对《第一财经日报》记者大倒苦水。

小谢的公司在深圳，专门向俄罗斯出口手机零配件。这些货是今年9月俄罗斯客户下的订单，但到11月提货的时候，客户却没有出现。

受制于西方制裁以及国际油价波动，今年以来，俄罗斯卢布一泻千里，贬值幅度高达23%。

俄罗斯人算得精：到了11月提货时，他们至少要多付30%的本币，这无疑是笔赔本生意。

让小谢绝望的是，这些货要被提走，还不知道等到猴年马月。12月1日，卢布汇率遭遇大幅单日下跌，轻松越过公认的1美元兑50卢布的“生死线”，跌至1美元兑52.48卢布。截至记者发稿，卢布贬值步伐仍然没有停歇。

卢布的这轮贬值狂潮让中国一些企业很受伤，不仅仅包括小谢这样的中小出口企业，也包括一些从事边贸小本生意的小卖家。中俄外贸的前进势头一波三折。

小谢是搞手机零配件的，他已经体会到了一点：在俄民众实际购买力下降的现实面前，高科技产品的需求永远排在食品之后。

卢布急剧贬值

《第一财经日报》记者采访的一些与俄罗斯有业务往来的中国企业回忆，俄罗斯卢布的贬值并非一夜出现，早在今年年初就有迹象。

小谢记得，去年12月底至今年2月，卢布就已经开始贬值，幅度约为20%。之后，美元兑卢布汇率出现小幅波动。“因为当时正值中国春节期间，出口企业业务量也不大，所以影响有限。”

但此后，也就是今年2~10月，尤其是9月底至今，卢布在1个半月内贬值近30%。“9月底，1美元兑37卢布，但近期到了1美元能兑46卢布，其间还到达过47卢布的高值。”小谢说，“最近6~7周内，卢布疯狂贬值。”

对于这一点，在中国满洲里与俄罗斯边境城市新西伯利亚做了近20年边贸服装生意的小穆深有感触。她告诉记者，去年卖2000卢布的货，今年得提到3000卢布，才能确保不亏损。

曾于去年在俄罗斯“汽车城”卡卢加州建立海外第一个生产基地的福耀集团总裁曹德旺也大叹苦经。他告诉记者，汇率变化对他们的业务影响很大。“比如，小企业去俄罗斯做生意，那边银行是不给贷款的，得从中国汇钱去。在卢布贬值的情况下，钱还没到账就先亏了5%，小企业可是亏不起的。”他说，“我们现在在俄罗斯贷了一部分钱，也损失很厉害。”

摩根大通编制的全球货币指数显示，2014年至今，俄罗斯卢布贬值幅度已经达到了23%，而全球其他主要经济体中货币贬值幅度达到两位数的只有阿根廷比索（贬值18.7%）。

而11月27日晚间，石油输出国组织（OPEC）宣布维持2015年石油生产目标在3000万桶/日不变之后，更引发市场剧烈波动。此后，卢布贬值的步伐更加凶猛。

长期以来，俄罗斯经济结构过度依赖原油，导致重工业发达、轻工业落后，其民众生活必需的日用品、蔬菜瓜果等食品只能依赖中国、波兰等国家的出口。卢布贬值，对于外国企业的出口业务是一个巨大的打击。

物价飞涨销量暴跌

伴随卢布贬值的，还有俄国内飙升的物价。

由于此前受到西方因乌克兰危机而进行的制裁，俄政府发起了针对波兰苹果、荷兰奶酪、美国鸡肉、挪威鲑鱼等食品在内的“反制裁”。一个最直观的反应便是推高了俄国内产品的价格。

俄中友谊之家主席马克西姆·斯巴斯基在接受《第一财经日报》记者采访时表示，俄国内物价确实发生了很大的变化。“食品上涨了3%~15%，进口汽车上涨了10%，就连热销的iPhone6也由此前的31900卢布上涨到了34900卢布。”

小穆说，在工资不涨的情况下，俄罗斯民众首先要对付温饱，对于服装、高科技产品的需求不再那么强烈，这也直接导致她的服装销量同比下降了30%~40%。

小谢尽管有着固定的俄罗斯客户，但卢布的疯狂贬值也使得他几乎无利可图。

他解释，一般制造业的订单周期在4~6周。以9月出口至俄罗斯为例，俄方客户当时支付先期定金，再以当时1美元约兑35卢布进行毛利结算，一般11月左右提货。考虑到新年等因素，12月是俄罗斯的销售旺季。11月客户提货时再支付70%的尾款。但是，汇率的急剧变化，使得客户要多支付30%的本币。

这样一来，小谢的客户也失去了提货积极性。一些客户索性“不提货”，导致中国供应商的库存压力巨大，甚至出现负债。而那些侥幸在卢布贬值狂潮前完成订单的客户，则普遍“不下订单”，在小谢看来，“现金流中断”是最根本的原因。

另外一些大客户则选择“利用金融工具转移或者推后风险，以实现资金周转”。所谓“金融工具转移风险”是指在支付定金的时候，利用电汇形式；支付尾款时，用俄罗斯方面银行出具的信用证、汇票，使得企业在账面上有资金保障。

不过，这一看似保险的金融工具运转也出现了问题。“随着卢布贬值加剧，俄银行开具的信用证已得不到中国贸易公司在国内开户行的认可。原本，俄罗斯企业可通过欧洲的银行开具信用证，但西方制裁当前，一些跨国大银行不允许欧洲的分支机构给俄企做担保，因此这条路也走不通。”小谢说。

制造业的毛利一般仅有5%~10%。小谢说，卢布贬值，受冲击最大的就是他们这样出口低毛利、低附加值产品的中小型企业。

中俄贸易增长受阻

在俄罗斯，所有人都意识到危机已经来临，而且会持续很久。

“企业家都急切地根据自己的需求重新规划自己的生意。”斯巴斯基说，“而且，悲观者相比乐观者要多得多。”

考虑到地缘政治不确定性等原因，今年10月初，国际货币基金组织（IMF）发表报告，将俄罗斯2015年经济增长预期从1%减半至0.5%。

俄罗斯央行也在11月初分别下调2014年和2015年经济增速预期至0.3%和0%，并预计今年俄资本外流达到1280亿美元，2015年资本外流约990亿美元。

种种信号预示着明年俄罗斯经济依旧难有起色。

对于未来，小谢满是无奈，只是希望更糟糕的前景来得慢些，给他们腾出应对时间。

“今年的情况留给我们几个经验。首先在选择俄方客户时，我们会更谨慎，对其资质进行全面的审查与核实；其次，在合作时，尽量减小订单规模、加快发货，缩短支付周期，尽可能减少损失。能4周交付的产品，绝不拖延到6周；同时要求客户寻找资质更好的离岸交易中心，出具信用证作担保等。”小谢说，“我们只能安慰自己，好歹卢布汇率波动对于我们的俄方客户是‘优胜劣汰’。”

小谢所在的企业尚且能通过一系列金融工具规避风险，但在中俄贸易中，更多的是小穆这样单打独斗从事边贸小本生意的卖家，看着眼前积压在仓库的货物，他们只能将明年春天的进货减少、减少、再减少。

小穆甚至告诉记者，不少与她一起从事服装边贸的朋友已不惜贱卖手上的存货，准备回国另谋出路。