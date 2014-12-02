东南亚电商平台Lazada融资2.49亿美元

12月1日，电商初创企业Lazada Group正在谋求在东南亚地区的主导地位，而近期完成的巨额融资无疑将为该公司的进一步发展提供“弹药”。 Lazada在一份声明中称，其已经获得了2亿欧元(约合2.49亿美元)的融资。本轮融资由新加坡淡马锡控股公司(Temasek Holdings)领投。 本轮融资也令这家位于新加坡的电商新贵募集资金总额达到了5.2亿欧元(约合6.47亿美元)。Lazada创建于2012年，目前在东南亚六个国家发展其业务。 据悉，Lazada现有的投资者，例如位于德国柏林的科技企业孵化器Rocket Internet、瑞典投资银行Investment AB Kinnevik以及比利时投资机构Verlinvest也参与了本轮融资。 淡马锡控股公司发言人拒绝透露其出资的数额以及为何投资Lazada。据该公司今年7月公布的最新年度报告，淡马锡在全球的投资组合高达1780亿美元，覆盖金融服务、消费类产品以及交通等众多领域。 虽然互联网普及率以及信用卡的使用率在东南区地区千差万别，但分析师认为随着中产阶级的不断壮大以及智能手机的广泛使用，该地区的电商行业将在未来几年飞速发展。 Lazada网站上出售各种商品，从笔记本电脑、洗发香波到跑鞋，种类繁多。公司CEO马克西米兰•比特纳(Maximilian Bittner)表示，新募得资金将用于提升公司IT、物流以及支付系统。