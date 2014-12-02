三星拟在印度发布Tizen新手机 与谷歌对决

12月2日消息，据国外媒体报道，三星将在印度市场发布售价仅100美元左右、基于Tizen操作系统的新手机Samsung Z1，该产品将与谷歌同价位的超廉价Android One手机展开针锋相对的竞争。



据印度媒体报道，三星将于12月10日召开Samsung Z1的产品发布会。



在印度，移动是一个相当重要的市场。据统计，印度70%或1.2亿的网购消费者是在手机而非PC平台上完成网购交易的。印度人口约有12亿人，其中大多数人还没有购买手机，因此这个市场的成长潜力非常大。



据卫报预计，将有2.25亿印度人会在2014年购买智能手机。



从另一个角度来讲，Samsung Z1的发布也很重要，因为三星以前的大多数手机采用的都是谷歌的Android操作系统。三星是最大的Android设备厂商。



然而，三星一直都在开发它自己的Tizen操作系统。如果三星能够成功地为Tizen手机打开市场，它必然能够分走Android的市场份额。当然，谷歌肯定不希望看到这样的事。



因此，你可以想象得到三星现在的战略有多纠结了。谷歌是它最大的技术合伙人，它一方面要跟谷歌保持合作关系，一方面又要与它展开寸土不让的竞争。



谷歌9月份在印度市场发布了售价仅100美元的Android One手机。



大多数分析师相信，智能手机市场未来的销量增长将主要来自于低端市场，因为全球共有大约50亿人生活在发展中国家，他们中的大多数人还没有使用过手机。



这些发展中国家的消费者对手机价格非常敏感，他们需要非常便宜的手机。以苹果iPhone为代表的高端智能手机市场集中在欧美地区，但是现在已经饱和了。



有趣的是，苹果在发展中国家只提供了一项折扣优惠战略，只有在新产品推出后、老产品即将停产时才会降价销售老产品。

