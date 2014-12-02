Intel收购PasswordBox，应对密码疲劳和网络泄密

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昨天，Intel公司宣布收购PasswordBox来加强数字安全。而这一举动是Intel应对越来越多的泄密事件后的第二次回应。而在今年早些时候，Intel重组了旗下的安全软件制造商McAfee Inc，成立了英特尔安全小组。
PasswordBox，是一家成立于2012年的加拿大创业公司。它帮助人们在不同设备上登录帐号而不需要输入密码。用户只要轻击鼠标，PasswordBox会帮助调阅他们储存在“虚拟保险箱”里密码，让用户可以放心安全上网。在被Intel收购之前，全球下载量已经超过1400万。
此项收购完成后，44位PasswordBox的成员会全部加入Intel的安全小组，主要负责在线安全认证项目，将PasswordBox的form-filling技术与自身的认证技术结合。在这个方面，目前市场上Intel的主要竞争对手是Lastpass和Dashlane。
PasswordBox还提供电子帐户追踪服务，包括信用卡，护照、会员卡和其他重要的电子个人资料。你可以通过PasswordBox将这些信息与你的家人、朋友和工作伙伴共享。另外，这家创业公司还和Bionym研究生物安全认证，用心跳来验证登录。
PasswordBox，是一家成立于2012年的加拿大创业公司。它帮助人们在不同设备上登录帐号而不需要输入密码。用户只要轻击鼠标，PasswordBox会帮助调阅他们储存在“虚拟保险箱”里密码，让用户可以放心安全上网。在被Intel收购之前，全球下载量已经超过1400万。
此项收购完成后，44位PasswordBox的成员会全部加入Intel的安全小组，主要负责在线安全认证项目，将PasswordBox的form-filling技术与自身的认证技术结合。在这个方面，目前市场上Intel的主要竞争对手是Lastpass和Dashlane。
PasswordBox还提供电子帐户追踪服务，包括信用卡，护照、会员卡和其他重要的电子个人资料。你可以通过PasswordBox将这些信息与你的家人、朋友和工作伙伴共享。另外，这家创业公司还和Bionym研究生物安全认证，用心跳来验证登录。