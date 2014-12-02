iPhone 6前置摄像头出现错位问题

众多用户抱怨iPhone 6前置摄像头错位，但不影响拍照效果，苹果员工表示可以免费维修或者更换新机。

12月1日报道



数百iPhone 6用户抱怨，他们的手机前置摄像头会在手机壳内部移位，导致摄像头右侧出现一个灰色月牙形状。



从上图可以看到，摄像头似乎往左侧稍微移位，出现了一个不明显的灰色区域。



众多网友发现了同样的问题。Reddit上标题为“你的iPhone 6前置摄像头移位了吗？”的帖子得到了150个回复。回答几乎都是“我的手机存在同样的问题”或者“一样”。目前，几乎没有抱怨手机错位问题的用户说这个问题会影响拍照效果。也就是说，如果你的手机使用正常也就没有更换的必要，这只是外观问题。

苹果已经意识到摄像头错位问题。有用户说如果把问题手机拿到苹果零售店并指出问题，苹果会当场给予维修。



一个自称苹果零售店员工、ID为spykeman1528的Reddit网友说，苹果还没有找到问题的起因。他说：



“我是苹果员工，我们还不知道移位的原因。手机出现问题的用户可以选择更换显示屏，摄像头会一起更换，也可以选择更换新机。我通常会提供整机更换，因为手机一旦出现这种问题，用户会觉得整个手机都有缺陷。如果用户未备份数据，我建议只更换显示屏。比起更换整机，换屏更能保证用户数据不丢失。”