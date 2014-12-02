低油价开始影响页岩油 原油反弹

周一(12月1日)，因造成全球石油过剩的美国高页岩油产出可能正在萎缩，原油价格上涨5%，从五年低点反弹，创2012年以来最大单日涨幅。





交易员表示，美元贬值，使得以美元计价的大宗商品对其他货币持有者更便宜，也引发了原油和其他自然资源市场的买盘。



美元兑日圆(118.47, 0.0800, 0.07%)和欧元周一下跌，因美元兑日圆触及七年高点后引发获利了结。分析师表示，交易员试图在周四欧洲央行[微博]政策会议和周五11月美国非农就业数据出来之前进行获利回吐。



国际原油基准布伦特原油收盘上涨2.39美元，至72.54美元/桶，涨幅3.41%，日高72.73美元/桶。布伦特原油早些时候最多下跌2.62美元至67.53美元/桶，为2009年7月以来低点。布伦特原油昨天全天上涨3%，是2012年10月以来最大单日涨幅。



美国西德克萨斯中质原油(WTI)收盘上涨2.85美元，至69美元/桶，涨幅4.31%，此前盘中触及五年低位63.72美元/桶。WTI全天上涨4%，是2012年8月以来最大单日涨幅。截至北京时间周二凌晨04:15时，WTI盘后继续急涨近5%至69.34美元/桶。



纽约能源对冲基金公司Again Capital合伙人约翰•肯达夫说，“原油市场显然有点被过度超卖了，现在市场正在反弹，这是因为页岩油市场对这些天来的低油价已经有所反应。一些页岩油公司已经表示，因利润率变得稀薄，明年将削减资本支出。”



美股中页岩油能源公司如Denbury Resources和Newfield Exploration的股价连续第二个交易日遭受打击，分别在午盘大幅下跌了约5%。

数据显示，新的低油价环境可能已经开始影响美国页岩油产量，10月份新页岩油钻井许可数下降了15%。



"原油市场仍在70美元以下寻找一种新的平衡，这有点奇怪，因考虑到以目前的石油价格，美国大部分或部分页岩油生产商将无利可图，"德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。



路透分析指出，页岩油产量可能不会像市场预期的那样快速下降，因生产商有办法继续生产页岩油，包括将投资转移至更有效率的油田或加大努力削减本就迅速下降的成本”。



布伦特原油和美国WTI原油价格已经连续5个月下降，为 2008年金融危机以来最长连跌济纪录。尽管周一油价反弹，但仍较上周初、欧佩克周四宣布不减产之前下跌了约10%。石油输出国组织(欧佩克)最有影响力的成员国——沙特阿拉伯上周四抵制某些规模较小欧佩克成员国的减产呼吁，认为低油价最终将打击美国页岩油市场。