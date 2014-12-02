油价下滑进一步压低卢布

卢布昨日遭遇自1998年俄罗斯金融危机以来最严重的盘中下跌，主因是市场再度担忧油价下滑对俄罗斯经济的冲击。





根据路透(Reuters)数据，卢布兑美元汇率一度触及1美元兑53.86卢布的创纪录低点，跌幅达6.5%，尽管随后收复了部分失地。



油价自6月中旬以来累计下跌近40%，给俄罗斯带来巨大压力；去年该国预算收入的一半以上来自石油和天然气开采活动。

目前局面也对俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)构成一大挑战，他的政权因为军事干预乌克兰，已经在艰难应对美国和欧盟的制裁措施。俄罗斯央行预测明年经济零增长——除非制裁解除。



突显俄罗斯和欧盟之间紧张关系的又一个迹象是，普京昨日宣布取消“南流”(South Stream)管道项目；这条管道原本将横跨黑海，将俄罗斯天然气输送至欧洲东南部。



产油国的卡特尔——石油输出国组织(OPEC，中文简称“欧佩克”)上周决定不为支撑油价而减产，此举引发原油(68.51, -0.49, -0.71%)价格进一步下跌，加大了卢布的下行压力。



国际基准布伦特(Brent)原油昨日一度跌破每桶68美元，为五年低点，后来回升至每桶72美元上方。此轮跌势已延续五个月，是自2008年金融危机以来持续最久的跌势。



俄罗斯央行副行长柯西尼娅•尤达耶娃(Ksenia Yudaeva)昨日表示，俄央行已经开始以每桶60美元的油价为预测基准。“看起来油价越来越有可能会出现长期下降趋势，”她以欧佩克的决定为依据表示。