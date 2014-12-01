欧盟整谷歌：谁在背后羡慕嫉妒恨?

本以为欧盟对谷歌搜索分拆的提案不过是一个象征姿态罢了，没想到欧洲议会还真的投票赞成分拆谷歌搜索业务，虽然是针对整个搜索市场，而不单单是指谷歌，也没有指出谷歌的名号，但是谷歌在欧洲搜索市场几乎占据了九成的业务，言外之意自然就非谷歌莫属了。虽然这个提案不具备法律效应，但是对于欧盟反垄断组织来说还是有一定的话语权威慑力的，这恐怕也是谷歌也担忧欧洲议会赞成分拆搜索业务的缘由吧。



据悉，欧洲议会投票赞成分拆谷歌的动议，希望欧盟反垄断机构对谷歌和其他互联网搜索引擎采取更严厉的措施，包括拆分搜索业务。欧洲议会建议欧盟委员会考虑这份决议，将搜索引擎的搜索业务与其他业务进行拆分。不过“计算机与通信产业协会”(CCIA，成员包括谷歌、eBay、Facebook、微软和三星等)称，分拆是一个“极端且难以实施”的解决方案，在快速发展的在线市场不太合理。



对于欧洲议会针对谷歌，其实幕后还是有故事的。原来是谷歌在美国的竞争对手一直在暗中使劲。有媒体披露称：“正是因为微软、Expedia和TripAdvisor等美国竞争对手的投诉，欧盟才对谷歌展开反垄断调查，且已持续四年之久。”“美国公司把欧盟委员会视为一个战场，就是他们跑来投诉谷歌。就是他们告诉我们，谷歌做出的让步还不够多。”据悉，微软等公司早已意识到欧盟委员会的巨大权利，与美国的反垄断机构相比，欧盟反垄断机构更加好斗。例如，对谷歌的调查已持续四年。



早在今年5月，欧盟最高法院裁定，允许用户从搜索引擎结果页面中删除自己的名字或相关历史事件，即所谓的“被遗忘的权”。根据该裁决，用户可以要求搜索引擎在搜索结果中隐藏特定条目。此外，谷歌还面临着版权方面的挑战。其实分拆与否并不能完全改变搜索市场的地位，谷歌在这个领域的优势过于明显，唯一遗憾的是欧盟并没有一个公司可以在这方面和谷歌抗衡，再加上本身的价值取向有很大的相似性，因此谷歌在欧盟的发展几乎也是畅行无阻，这自然也加快了其发展的步伐。而不像在有些市场受到一定的辖制和准入门槛。



而微软等竞争对手之所以对谷歌如此较真，也是因为在互联网时代谷歌的强大，包括进入到移动互联网市场，谷歌借助Android本身的扩展优势，也获得了不少机会。表面上看谷歌没有直接介入到移动互联网市场最叫得响的移动终端市场，毕竟在手机市场谷歌并没有获得什么市场表现机会，曾经收购了摩托罗拉移动，最终也是卖给了中国联想公司，因为谷歌的本意并不在智能手机市场，虽然也曾和HTC合作，小打小闹地推出一些代工产品，不过无论是智能手机还是平板电脑市场，谷歌并没有表现出一定的决心。倒是在可穿戴设备方面，谷歌眼镜也是一枝独秀，这是另一种应用场景的竞争，谷歌还是表现出很强的实力。



但是对于智能手机市场而言，苹果的一枝独秀，再加上三星的全球扩张，包括中国本土手机制造商厂商的崛起，都和谷歌有扯不断的关联关系，毕竟Android本身的开源扩张性太强大了。当初阿里巴巴的一个阿里云OS出笼，宏碁和其合作进行移动布局。谷歌得知后及时叫停，这就是在保护其Android在市场的绝对地位。虽然和苹果iOS没有直接的比较，但是二者在市场的竞争一直就没有消停，在设备的开机应用等方面，目前Android的优势还是非常明显的，因为有太多的第三方厂商使用的是Android的系统支持。这也是未来谷歌可以有更大作为的地方。因为在知识产权积累等方面，谷歌的优势是其他的单独的移动厂商难以比拟的。当然，目前的授权使用还没有什么问题，但是在扩张到足够庞大的市场之后呢？



表面看欧洲议会对谷歌的“弹劾”是针对搜索市场，其实对于整个互联网市场，谷歌的影响力都是巨大的，但是分拆就可以解决问题？在没有法律约束的背景下的一纸投票不能带来什么结果性的后果，虽然会给反垄断机构带来一定的压力，但最终可能还是无疾而终，或者谷歌在一些领域做出让步。问题的关键还是能找到竞争对手，对其真正能够形成压力竞争。

