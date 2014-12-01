美国原油生产企业或不会大幅减产

据美国《华尔街日报》1日报道，来自欧佩克(OPEC)方面的新压力给美国能源企业造成了很大痛苦。但有关专家上周末表示，近期内美国原油生产企业可能不会减少原油产出。



欧佩克在全球原油供应过剩的情况下做出维持产量不变的决定，令上周五美国原油基准价格大跌至66.15美元，为2009年9月以来的最低水平。如果美国原油价格长期维持在每桶65美元至70美元的价格，那么那些债务比例过高或在边远地区经营业务的企业将面临巨大麻烦。但很多页岩油钻探商可能在削减开支的同时仍然从生产成本低廉的地区开采原油，比如得克萨斯州的Eagle Ford和Permian。部分企业还对冲油价波动带来的风险，这样即使油价处于四年低位其利润仍可得到提振。

其他公司已经开始收缩2015年的支出计划，其中包括北达科他州巴肯页岩(Bakken Shale)的主要钻探商Continental Resources Inc.。该公司表示明年不会增加任何新的钻井平台。未来几周随着能源企业开始编制明年的资本支出预算，预计会有更多企业效仿这一做法。



加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)的一位分析师马里亚尼(Leo Mariani)表示，上述情况并不意味着原油产出会大幅下降。他说没有企业会关停目前正在生产的油井，企业只是会降低明年的支出。他预计明年美国陆上钻井的资本支出大约会下降15%。



Tudor, Pickering, Holt & Co。的分析师Jeff Tillery说，到明年年末前美国能源产出增速可能开始放缓。他指出，如果美国油价维持在大约每桶70美元的水平，那么以钻井数量和资本支出衡量的钻探活动明年可能下降25%，但他相信随着油价回升和需求复苏，到2016年产出增速将加快。



一些分析师认为，欧佩克可能撑不过美国原油企业。欧佩克让市场决定油价的决心可能被委内瑞拉、伊朗和厄瓜多尔等成员国的艰难处境削弱。这些国家的经济依赖于较高的油价。



部分美国公司将开始收购实力较弱的运营企业。纳斯达克能源分析师艾森诺尔(Tamar Essner)称，她预计能源服务企业将首先整合，之后可能是管道运营商。