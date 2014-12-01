央企改革或催生主题机会 两方面挖掘市场金矿

2014年，是新一轮国企改革年。从今年1月22日至今，中央全面深化改革领导小组已经召开了6次会议。今年6次会议审议的多个改革方案都有所推进。这些方案上会审议就几乎意味着进入推出倒计时，其方式通常是在深改组会议后的政治局会议上审议通过，或直接通过国务院、两办发布文件。



国泰君安策略分析师戴康在日前举行国君2015年投资策略研讨会上表示，国企改革是大势所趋，明年上半年将公布顶层设计方案，央企改革是明年的重点，混合所有制仍然会是明年最主要的方向。



戴康认为国企改革的主题投资有三波机会，第一波是公布国企改革的方案，会提升改革的预期和主题投资的热度；第二波是公布国企改革试点企业的名单，这会使得投资标的更为清晰；第三波是这些试点的企业在实施具体的方案，也会增大市场的想像空间。今年的地方国企改革主题投资风起云涌，明年国企改革将重点关注今年进度比较慢的，预计明年央企改革将重点推出。



国资委7月份公布了6家中央企业作为改革试点企业：国家开发投资公司、中粮集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团有限公司、中国节能环保集团公司、新兴际华集团有限公司。分析人士认为，可从两个方面挖掘央企改革的市场机会。首先，第一批央企改革试点旗下上市公司及未来改革预期强烈的集团概念股将最先获得市场追捧。其次，随着政策红利的演进，那些有央企参股的上市公司也值得重点布局，如常山药业（300255）等。三季报显示，国投旗下国投高科技投资有限公司持有常山药业21.31%股份，是公司第一大股东。





附6家试点企业旗下上市公司全名单：





国家开发投资公司(国投)：中成股份(000151)、国投中鲁(600962)、国投电力(600886)、 国投新集(601918)、中纺投资(600061)。





中粮集团有限公司(中粮)：中粮生化(000930)、中粮地产(000031)、中粮屯河(600737)。





中国医药集团总公司(国药)：国药股份(600511)、国药一致(000028)、现代制药(600420)、天坛生物(600161)。





中国建筑材料集团有限公司(中国建材)：中国玻纤(600176)、北新建材(000786)、洛阳玻璃(600876)、方兴科技(600552)、瑞泰科技(002066)。





中国节能环保集团公司：烟台万润(002643)、启源装备(300140)、海东青(02228)、百宏实业(02299)、中国地能(08128)。





新兴际华集团：新兴铸管股份(000778)、际华股份(601718)。

