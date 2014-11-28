盛文兵：金银震荡寻求突破关注1190多头

昨日美国方面消息清淡，感恩节前市场比较谨慎，震荡为主，但美元中线回调是主节奏，反弹后高空美元为主，非美黄金(1193.50, -3.10, -0.26%)白银(16.34, -0.21, -1.27%)回调持续做多为主。美国10月新屋销售总数年化45.8万户，预期47.1万户，前值由46.7万户修正至45.5万户。美国10月新屋销售年化环比+0.7%，预期+0.8%，前值由+0.2%修正至+0.4%。美国11月密歇根大学消费者信心指数终值88.8，预期90.0，初值89.4。现况指数终值102.7，预期103.0，初值103.0。预期指数终值79.9，预期80.8，初值80.6。1年期通胀预期2.8%，初值2.6%。5年期通胀预期2.6%，初值2.6%。美国11月芝加哥PMI60.8，预期63.0，前值66.2。就业指数54.4，为3月份来最低，前值60.2。新订单指数61.9，前值73.6。物价支付指数61.1，前值60.2。美国10月耐用品订单环比+0.4%，预期-0.6%，前值从-1.3%修正为-0.9%。美国10月扣除运输的耐用品订单环比-0.9%，创2013年12月以来最大降幅，预期+0.5%，前值从-0.2%修正为+0.2%。美国10月扣除飞机非国防资本货物订单环比-1.3%，预期+1.0%，前值从-1.7%修正为-1.3%。美国10月扣除飞机非国防资本货物出货环比-0.4%，预期+0.5%，前值从-0.2%修正为+0.4%。标普500指数收盘上涨5.87点，涨幅0.28%，报2072.90点。道琼斯工业平均指数收盘上涨13.71点，涨幅0.08%，报17828.65点。纳斯达克指数收盘上涨28.47点，涨幅0.60%，报4786.72点。标普500指数和道指收盘再刷记录高位。



欧洲央行副行长康斯坦西奥：欧洲央行明年一季度可能考虑购买主权债券。认为QE无效的讨论是“没有根据的”。当前的刺激政策预计能达成欧洲央行的资产目标。希望部分国家对欧洲央行购买较低等级的ABS做出国家担保。下季度，欧洲央行将有能力评估刺激的效果。当前的刺激措施预计将达到欧央行的资产目标。欧央行有能力在下个季度权衡刺激措施的效果.给各国政府施压不是欧洲央行的工作。通胀将在某个时候降低。欧洲泛欧绩优300指数收盘上涨0.03%，报1389.34点。法国CAC40指数收盘下跌0.2%。德国DAX指数收盘上涨0.5%。英国富时100指数收盘上涨0.1%。

操盘实战建议：



黄金正如预期上涨，但短线上涨能力有限需要调整后再上涨，反复强攻但不能突破1205区域，短线需要调整再上攻。



策略：黄金短线今日可以逢高先下跌，等待黄金下跌到1190-91区域做多，止损1187，目标1195、1200、1205区域。

白银昨日震荡上涨，但上方阻力重重，白银连续三天都不能突破，短线有调整的要求，今日先调整后上涨为主，动能持续向下，建议回调后多为主。



策略：重点关注16.30区域多头，止损16.10，目标16.70、16.90区域。



美元昨日正如预期下跌，短期遇到87.42区域有强支持，短线反弹为主，反弹再下次下跌为主，投资者可以轻仓参与美元的多头，等待反弹后再空。



策略：耐心等待美元反弹至87.90区域做空，止损88.05区域，如果短线美元站在88.00区域之上方向改变日内，目标87.42、87.20区域。