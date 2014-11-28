尾盘成交量蕴含的背后含义

股价的涨势中，盘整或跌势中的尾盘，其次日开盘的结果可能是迥异。而洞察这种微妙尾市变化的先机，则一般都是短线投资者梦寐以求的致胜法宝，而判断这一情形最重要的依据则是股价的10日移动平均线的整体运行状态。

（一） 涨势中（当10日股价移动平均线呈上扬之势时）



尾盘价涨量增：在涨势中的尾盘量价俱增，是人气充分聚积的征兆，说明市场上的投资者仍然看好后的发展，则次一交易日股价将仍以高盘开出的可能性较大。



尾盘价增量缩：这种情形在涨势中多为高潮阶段时的惜售现象。次一交易日，股价通常多以跳空高开为主，昨天尾市没有买到的投资者，一般多会填高单价追涨买进。但是，由于股票没有经过充分换手，高开之后，往往就会因获利盘的增多，卖压同时逐步增大，次一交易日的K线形态上多带有上影响线。



尾盘急跌量大：如果不是在涨幅巨大的阶段时，出现巨量长阴K线形态，则尾盘出现这种明显急跌量大的现象，多是控盘主力庄家利用尾市进行洗盘清筹。次一交易日股价往往是将以平盘或者高盘开出，但这种情形的前提是杀尾盘的当日成交量在一定原则上不宜过大。



（二） 盘整中（当10日股价移动平均线呈持平之势是时）



尾盘价量俱增：在盘整阶段末期，多空双方主力经过了较长时间的争战，终以多方主力的努力而占据上风。盘面此时突然发动攻势，则次一交易日股价往往将以平盘或者高盘开出。



尾盘价跌量增：在盘整走势中的尾盘，出现价跌量增的现象，说明多空双方主力在势均力敌的对峙中，多方主力由于失去了后援和信心，空方主力则乘势占据上风，胜负已经初见分晓。盘面此时突然发动攻势，次一交易日股价往往以平盘或者低盘开出，并且大多会因为多方主力反击的无力而渐渐进入盘跌阶段。



关前价量俱增：在盘整走势中，股价即将遇到关卡，尾盘如果突然出现大量急拉，则次一交易日股价多是以冲关式的高盘开出，但是由于主力庄家并不想或并不具备上攻的实力，仅仅只是借助尾市搞突然袭击，制造出一种向上突破的假象，引诱场外的投资者追涨看多，自已则好趁机出货清仓。故此极容易形成高开低走，以假突破拉回整理的结局。



（三） 跌势中（当10日股价移动平均线呈下跌之势时）



尾盘价跌量缩：在跌势中，尾盘出现跌量缩的现象，说明买盘无人愿意接单，卖压将转移到次一交易日开盘，而使得次一日股价因卖盘的急于脱手，以低盘开出。



尾盘价量俱增：在跌势中，尾盘价量俱增现象的出现，K线图形形态上一般翥会留下下影线，盘走势有两种可能性：（1）RSI未处低档且K线收中阴时，由于短线资金的介入，而出现反弹的契机。但是次一交易日股价若是始终在平盘之下游走，则可能是主力庄家利用尾市拉抬诱多，以便次日压低出货，这是大盘将跳空向下的讯号。（2）RSI处于低档且K线缩小阴小阳时，如果此时量价俱增，配合出现的时机正处于6日RSI的低档，则次一交易日往往多是经高盘开出，并引发一轮反弹的走势。



（四） 特殊状况



尾盘在急拉的走势之中，开始出现修正性的反弹，临近收市之时却又被掼压到以最低点报收，说明空方主力仍然主导着优势，此种走势在次一交易日股价将以平盘或者低盘开出，并且次一交易日的股价走势是易跌难涨的。



尾盘前就已经形成明显的涨势，但是尾盘的最后10分钟开始出现抢盘，成交量大幅度放大并且推动股价一路走高，这种情形一般多是投机性的短线客介入追涨，对次一交易日的走势不是十分有利。次一交易日股价高开之后，因为存在着短线获利盘的压力，如果不能消化这一部分卖盘，涨势就很难持续，卖压在高开之后一般也就会迅速涌现。