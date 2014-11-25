古巴与中国合作组装生产电磁炉

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据古巴国家通讯社报道，为进一步落实古巴“节能计划”，来自中国的第一批8.4万台电磁炉组件在古巴组装后进行销售。接下来的数月内，将有更多批次的电磁炉进入当地零售市场。
为实施“节能计划”，古巴自2005年起陆续为全国家庭配备了新型灶具。如今这批灶具已超过设计使用年限，大量出现老化、故障。古巴政府根据降低电器能耗、改变国家能源结构的原则，制定了一系列措施以解决这个牵涉千家万户的问题。2012年起颁布新规，提供更多种类家用电器，并允许使用两种货币(古巴比索和可兑换比索)支付。2014年古巴中央银行颁布第289号法令，允许银行向民众提供贷款购买电饭锅、高压锅等厨房灶具。至今年9月底，银行已发放1000万比索贷款。
为实施“节能计划”，古巴自2005年起陆续为全国家庭配备了新型灶具。如今这批灶具已超过设计使用年限，大量出现老化、故障。古巴政府根据降低电器能耗、改变国家能源结构的原则，制定了一系列措施以解决这个牵涉千家万户的问题。2012年起颁布新规，提供更多种类家用电器，并允许使用两种货币(古巴比索和可兑换比索)支付。2014年古巴中央银行颁布第289号法令，允许银行向民众提供贷款购买电饭锅、高压锅等厨房灶具。至今年9月底，银行已发放1000万比索贷款。