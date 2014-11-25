印媒：中印将合建世界第二长高铁 总造价近2000亿

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通讯社11月24日讯,多家印度媒体上周报道,印度正筹建一条造价约2000亿元人民币的全球第二长高铁线,本周一,将与中国签订可行性研究相关合约,预计两国将合建这条高铁。
在今年9月国家主席习近平访印联合声明中,印方表示愿积极考虑与中方合建一条高速铁路。因此,上述高铁可以看作是联合声明的后续落地动作。
计划中的“德里-钦奈高铁走廊”全长1754公里,连接印度城市德里与钦奈,预计建造成本将高达2万亿卢比(约合1979.88亿元人民币),是印度新总理莫迪的“钻石四边形”高铁网战略一部分,预计建成后将成为全球第二长、印度第一长的高铁走廊,时速300公里。
印度新任铁道部部长Suresh Prabhu负责加紧推进”德里-钦奈高铁走廊“计划。印媒报道援引该国铁路官员的话称,将派遣一个铁路团队赴华接受培训,”德里-钦奈高铁走廊“的研究工作预计将于明年初开始。
在今年9月国家主席习近平访印联合声明中,印方表示愿积极考虑与中方合建一条高速铁路。因此,上述高铁可以看作是联合声明的后续落地动作。
计划中的“德里-钦奈高铁走廊”全长1754公里,连接印度城市德里与钦奈,预计建造成本将高达2万亿卢比(约合1979.88亿元人民币),是印度新总理莫迪的“钻石四边形”高铁网战略一部分,预计建成后将成为全球第二长、印度第一长的高铁走廊,时速300公里。
印度新任铁道部部长Suresh Prabhu负责加紧推进”德里-钦奈高铁走廊“计划。印媒报道援引该国铁路官员的话称,将派遣一个铁路团队赴华接受培训,”德里-钦奈高铁走廊“的研究工作预计将于明年初开始。