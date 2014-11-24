有钱的人不说却默默在做的8条财富准则

很多人羡慕富人有钱，可是却常常不知道富人们在财富的获得和管理上也是很花心思的。富人们很少开口提到他们如何怎么样，往往不说，平时却在默默的做。嘉丰瑞德理财师给你整理一下富人们常常只做不说的财富“秘密”。



1、节约时间

人们都清楚“时间就是金钱”的意思，很多富人做起来却真把它当生命去做，一天工作12个小时以上的是家常便饭，而且他们绝不会说自己会“节约时间”，只是会做。久而久之，财富便会慢慢积累起来。



2、提升效率



别以为富人平时都懒洋洋的晒太阳，不爱工作。其实他们工作起来的效率可不低，专注度往往比普通人高出很多。真是专注和效率让他们在面对紧急的事情时也能从容不迫，做出正确的决策。



3、诚信为致富之本



“以诚招客，凭信取利”。在金融投资领域，有很多“老板”带着圈钱的目的做生意，想捞一把就走，那最要不得。不过一般来说，这些不讲诚信的商人往往在生意上都做不长久，因此，缺乏诚信的绝不可能成为富人。



4、树立坚定的目标方向



要想成为富人，首先得有一个奋斗目标，然后看准方向，朝着目标前进。马云当年开始做互联网的时候是做互联网黄页推销，当时他跑了很多大单位，却没有人能接受他的互联网和互联网模式，不过他却并不气馁，而是找准了互联网这个奋斗方向一路走下去。甚至在互联网泡沫期间也没有舍弃互联网，因此才成就了今天几百亿的资产。可以说，没有坚定的奋斗方向是不可能成功的。



5、详细的计划，坚决的执行



比如一份预算或是一份投资操作股票的计划，做具体了和没做具体的有非常大的差别。嘉丰瑞德理财师曾了解到一位来嘉丰瑞德做资产配置理财的客户，是一位老太太。老太太依靠股票投资赚了10多套房子，资产数千万。她做股票的秘诀是买入和卖出的计划完完全全的记在一个本子上，而不是凭感觉。因此，什么时候卖出、什么价位点卖出、卖出多少、再以什么价位收入，一切都清清楚楚，执行也绝不含糊。她的秘诀就是计划得具体，执行得坚决。



6、工作观念不是为了消费，而是为了投资



大部分新生代富豪都从大学时就开始做兼职。与一般为了讨得恋人欢心、为了给恋人送高档的情人节礼物才心去打工兼职相比，他们做兼职是为了筹得投资所需的“资本”。另外，他们跟多数人为了消费而去努力工作不同，富人们大多是为未来的事业而“投资”，这的确让最终结果变得不同凡响。



7、负债管理



负债管理是比较容易被忽视的问题。其实富人也存在有负债，支出和消费某种程度也是负债。对于富人和一般收入的人来说都一样，如果有负债，需要还债的话，请注意把高负担的、成本利息高的负债优先解决掉，不然很可能让“赚”的速度还比不上还利息“耗”的速度，白忙活一场。



8、善于借力



比尔盖茨是电脑奇才和世界Top3内的富豪，可是盖茨在理财具体操作方面却不太在行。为了使理财事务不致过多地牵制自己的精力，也让更擅于理财的人帮助更好的增值财富，盖茨非常聪明，于是高薪聘请年仅33岁的劳森来做“管家”，打理自己的基金会。劳森作为投资经理，盖茨说如果微软股价一直上升的话，劳森就可以用更多的钱来进行其他投资。劳森的工作就是将这些股份以最好的价钱售出。



以上8条富人的财富秘密，其实算不上特别的神秘，只是他们在行动中大多已把理念和原则做到了“浑然一体”，他们中的有的人甚至不知道该如何表达他们的成功秘诀，往往只说是很Lucky！其实，他们依靠这些原则和理念，在行动中，财富已是“注定”，并非只靠运气。

