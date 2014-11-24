LinkedIn创始人：七条教你成为一名好创始人

本文是YC创业课第13课的笔记。大家可以到YC创业课中文社区观看本课中文视频。



一个优秀的创始人应该具备怎样的特质和技能呢？你该如何思考自己是否准备好了，或者自己要为成为一个优秀的创始人做怎样的准备呢?



YC创业课第十三课请来了Reid Hoffman主讲，他是商务社交网站LinkedIn联合创始人兼CEO, 也曾是线上支付平台PayPal的创办核心成员兼高级副总裁，创业功成名就后成为实力雄厚的创投公司Greylock合伙人，出任Mozilla, Zynga等知名互联网公司董事。作为一位非常成功的创业狂人，素有硅谷“人脉王”之称的Reid也活跃于硅谷天使投资圈，曾帮助并投资过60多家创业公司，包括但不限于Facebook, Aviary。

在大多数人的印象中，创始人似乎都像超人一样精通一切技能，能够轻松驾驭产品定位，产品设计与建设，商业战略部署，管理运营，和融资等。甚至有人认为比尔盖茨比爱因斯坦还聪明，虽然比尔盖茨本人可能都不敢苟同。事实上没有人是真正全能型的



，创始人只是能够处理解决各种不同的麻烦事而已。



Reid提出了几点优秀创始人需要具备的技能和条件：

（一）创始团队

组成：相对于单个创始人，两到三个创始人最佳。



不同于超人般单个创始人的传说，正常情况下，两到三个创始人是创业公司的最佳选择。以一个投资人的视角出发，Reid指出了因为创始人需要具备许许多的技能，但是人无完人，每个人都有不足的地方。所以拥有两到三个创始人可以保证大家可以互相弥补各自的不足，并且在解决不同的问题时可以提供多样化的方案。



联合创始人的选择： 真心愿意有联合创始人并给予绝对的信任。



Reid建议当创始人在寻找创始团队时，一定要真心拥有很强的意愿去招纳联合创始人并且给予他们绝对的信任。因为在创业公司里经常会有联合创始人在一起工作不到一年的时间就分崩离析，而这对于创业公司常常是致命的。

（二）地点

Reid提出了，评判一个创始人优不优秀要看他（她）会不会挑选公司的位置。一个优秀的创始人需要寻找拥有对于公司所涉及的商业模式最有价值的关系网络的地点，他们能意识到他们不是超人，也不可能在任何地方都可以经营好公司。



Reid强调硅谷并不适合所有创业项目，并且他列举了两个例子来证明这一点：



首先是Groupon。即使Groupon是一家软件公司，但它就不可能在硅谷起家。很明显硅谷拥有很多优质的关系网络，并且都会使用基于互联网技术的移动终端产品。但是早期的Groupon需要数量巨大的销售团队，而这种模式在硅谷不仅会无人问津，招纳不到人才，而且会受到各种质疑 。所以Groupon选择了在芝加哥起家，在那里它的运营模式可以得到很好的支持。这个案例证明软件公司在硅谷以外的地方也可以很成功。



再比如，如果要开一家新的时尚公司，去硅谷也不会是一个好主意。开这家时尚公司或许是个好主意，但是你还是需要能够给你的商业模式提供支持的网络资源，这种情况硅谷就不会是最理想的办公地点了。



Reid运用了一个比喻来形容创业，创业就像是从山崖上跳下的同时在组装一架飞机, 基本上是默认濒死模式。所以你要用尽一切可行的办法来获得胜利。这就是为什么Reid认为优秀的创始人无论如何都会搬到拥有相应关系网络与资源的地方，尽最大的努力提升公司的存活率。



(三) 逆向思维

要有逆向思维很简单，但要有正确的逆向思维是有难度的。Reid谈到逆向思维是相对于受众群体来说的，要想拥有正确的逆向思维，创始人必需找一个绝对聪明并且是相关领域的专家探讨创业想法。如果连专家都认为这个想法有严重的挑战，那么这个想法才足够逆向。同时创始人又要积极地思考有什么样的信息是其他专家所不知道，但创始人知道的。这是决定这个逆向思维的想法是不是正确的关键。



Reid举了他自己在LinkedIn的例子。在LinkedIn早期的时候，Reid会有意找到所有愿意和他探讨的聪明人谈论他的想法，并且三分之二的这群聪明人都认为Reid傻了。而他们会有这种看法的原因是因为Reid说这是一个社交网络的产品，只有当很多人参与到里面来才会有价值，并且这个数量是50万人到1百万人，听起来更像是天方夜谭。但是这些评论者不知道的是Reid想到了一系列的方法可以让许多人认可LinkedIn的愿景，并成为它的早期用户，从而可以让LinkedIn逐渐扩张它的用户群，直至达到可以产生真正价值的数量。



所以当创业者想要有逆向思维的主意，他（她）必需要知道那些聪明人为什么会不同意这个创业点子的可行性。如果创业者知道更多别的聪明人所不知道的东西，那么这个主意便是真正的逆向思维。



最后，Reid提出有很多方式可以成就逆向思维。比如一个被人们认为是很小的点子实际上是一个很大的点子。又比如人们会认为大多数多客户导向的创业公司只有高速增长才能成功。但是LinkedIn就是一个从没有高速增长阶段，而是保持着复合增长规律的经典反例。

（四）集权，分权

对于某些事情，创始人是应该自己做呢？还是应该招人来做呢？

Reid认为创始人应该两者兼顾，在集权的模式下拥有分权制度，并且在不同的情况和时间下分别给予其中一样100%的精力。在这种情况下，评判一个优秀的创始人就在于他（她）是否能够驾驭类似的互相矛盾的情况



（五）执着且变通。

创业者有着相斥于常人的愿景，并且在面对逆境的时候要坚定自己的立场。但是同时，创业者又要能过通过数据和客户的反馈适当调整自己想法，也就是要变通。Reid认为优秀的创业者要能够辨别在什么情况下需要执着坚定，什么情况下需要灵活变通。



执着



有些时候即使是在逆境中创业者的信心也可以增加，但当信心在降低的时候也不意味着就必须跳出。Reid举了几个例子说明在逆境中，即使信心受挫也有办法解决。PayPal, LinkedIn, 和Airbnb都曾经历过一蹶不振的时期。在2000年的8月份，PayPal融到了一千两百万美金，但是呈指数增长的支出，和持续性的零收益不断地打击着团队的信心。然而团队决定快刀斩乱马，立刻想出了执行方案去解决这个问题。



变通



Reid认为一个优秀的创始人必须有坚定的信念，但同时能够聪明地去倾听别人的批评，负面评价等。一个优秀的创始人需要同时拥有自信和耐心，要能够足够灵活地去处理公司内部和公司以外的事情。创始人有时候可能需要花90%的精力去处理某些事情，根据问题的近况，在其它时候可能需要花80%的精力。

在灵活变通方面，一个好的创始人还需要能够根据数据的不断积累和变化改变调整自己的愿景。Reid谈到在早期的PayPal，他们设计了一套 T血衫印有“新的全球通用货币”的字样。虽然本质上他们是在创造一个全球通用的商务支付电子网络，在早期的时候他们想过要建立一套银行模型，也想过建立一个债务模型，但是随着数据的积累，他们逐渐将他们的愿景调整为大众化的商务模型以适应市场的需求。

（六）冒险精神

一般情况下，创始人会比其他人更敢于承担风险，因为那些巨大的机会，那些连聪明人都不会赞同的逆向思维的机会通常伴随着巨大的风险。另一方面，创始人还需要掌握如何聪明地选择风险，如何聚焦风险，从而大大提高成功率。当然除了提高成功率，Reid提出创始人还可以通过思考自己的投资理论是会提高还是降低信心，从而控制并降低风险。

（七）长期和短期愿景

一个优秀的创始人需要能在抱有长期愿景的同时也可以专注执行完成短期目标。如果你彻底失去了长期方向那么你将不会得到好结果。但是如果你不能解决你眼前的问题你也将会失败。优秀的创始人需要在完善产品的同时时刻铭记长远的战略方向，并协调好产品的渠道分布，这比做产品还基础。



总的来说，Reid指出要想成一名优秀的创始人需要具备某些“超能力“。通俗一点，创始人要是个优秀的产品人，要有良好的领导才能，能够疏通关系资源，说服别人，拥有坚定的信念，并认识到自己是否走在正确的方向。实际上，优秀的创始人可以是多样化的，可以是来自不同的背景，他们通常在不同的领域会有超凡的天分。比如马云在做电商之前就仅仅是个英语老师而已。撇开以上讲的所有特质和技能，Reid最后强调，没有一套固定的技能是一名优秀的创始人一开始就需要具备的，拥有超凡的学习和适应能力才是优秀创始人从根本上需要拥有的。