银行间市场交易罕见延时30分钟

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虽然今年银行年底总体不缺钱，但资金面总有波动起伏。11月20日，多位商业银行交易员向记者证实，当日中国银行间市场前台交易系统延时30分钟，至下午5：00才结束。
某股份行债券交易员介绍，下午资金面较为紧张，作为资金融出主力的国有大行使得交易延时，直到临近下午4：54时还有成交。
一般来说，银行间同业拆借和债券市场每天下午4：30结束，只有在资金面紧张、银行没有平资金头寸时，银行提出延时申请，以继续寻找资金。据记者粗略统计，2012年仅在1月、2月出现两次交易延时，2013年则在6月前后、12月底出现几次，正是当时市场资金面紧张时。
资金面的波动，11月19日就有所预兆。当日，民生银行(600016,股吧)同业线下报价多个期限品种价格高出其他银行约40BP左右。
多位业内人士将近期资金面的波动归因于IPO冻结资金，以及沪港通开启、财政缴税叠加年末资金需求等因素。根据申银万国研究报告，下周新股申购冻结资金峰值将达到1.5-1.6万亿元，为今年以来单次IPO最大冻结资金量。
某股份行债券交易员介绍，下午资金面较为紧张，作为资金融出主力的国有大行使得交易延时，直到临近下午4：54时还有成交。
一般来说，银行间同业拆借和债券市场每天下午4：30结束，只有在资金面紧张、银行没有平资金头寸时，银行提出延时申请，以继续寻找资金。据记者粗略统计，2012年仅在1月、2月出现两次交易延时，2013年则在6月前后、12月底出现几次，正是当时市场资金面紧张时。
资金面的波动，11月19日就有所预兆。当日，民生银行(600016,股吧)同业线下报价多个期限品种价格高出其他银行约40BP左右。
多位业内人士将近期资金面的波动归因于IPO冻结资金，以及沪港通开启、财政缴税叠加年末资金需求等因素。根据申银万国研究报告，下周新股申购冻结资金峰值将达到1.5-1.6万亿元，为今年以来单次IPO最大冻结资金量。