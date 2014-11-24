中国央行降息欧银购债 全球经济放缓或已成大患

FX168讯 周五（11月21日）当地时间早间德拉基讲话称当通缩风险显现将会扩大购债规模，而后欧洲央行正式宣布开始购买ABS，欧元两遭重挫。另一方面，中国人民银行突然宣布降息，两大重磅消息刺激股市大涨，泛欧绩优300指数上涨逾2%，美股同样因此大幅高开。



欧洲央行视情况加大购债力度



欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在法兰克福第24届欧洲银行业大会上发表讲话时称，一旦欧元区通胀风险成为现实，央行将扩大资产购买规模，这也引发欧元/美元走低。



德拉基在讲话中直言，欧元区经济状况依然举步维艰，潜在经济增长势头仍然疲软。



德拉基同时表示，目前看到通胀预期出现某些波动性，央行必须非常留意低通胀在经济中的传导方式并未导致经济状况和通胀前景进一步恶化，强调，“按时让通胀达到目标水平至关重要，希望关注低通胀束缚通胀预期时间太长的风险。”



德拉基称，一旦欧元区通胀风险成为现实，央行将扩大资产购买规模。

德拉基的讲话暗示，一旦欧元区通胀迟迟不能回升，欧洲央行将会扩大资产购买规模。欧元/美元随后自1.2535附近快速回落，汇价最低触及1.2486，刷新日内新低。



中国央行降息



中国央行(PBOC)周五(11月21日)宣布，自2014年11月22日起下调金融机构人民币(6.1249, 0.0014, 0.02%)贷款和存款基准利率。



央行宣布，金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。



央行同时指出，结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍；其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。



但据央行表示，此次降息仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。中国当前不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。