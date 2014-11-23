欧元区多国国债触及历史低位 因欧银行长称QE或为时不远

欧元区多个国家的国债收益率周五(11月21日)触及历史低位水平，因日内稍早，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)进一步强调称，目前离其出身购买欧元区国家国债可能已为时不远，而这也是欧洲央行对未来的非常规宽松措施前景所给出的最强烈暗示。



德拉基称，目前没有任何迹象显示未来几个月间欧元区的经济状况将改善。他因而表示，如果当前措施无助于提振通胀率，欧洲央行将扩大和加快向欧元区注入资金的行动。



在德拉吉表示，只要有必要，将竭尽所能快速提升“过低”的通胀后，爱尔兰、意大利、奥地利、法国和西班牙10年期国债收益率均触及历史低点，且多数其他欧元区国家国债收益率也接近低点。



意大利10年期国债收益率低见2.195%，当日下挫约9个基点，西班牙10年期国债收益率大跌8个基点，报2.014%。



德国10年期国债收益率报0.77%，离纪录低点不远。



德拉基的讲话提振了市场对长期通胀预期的，相应的指标脱离此前录得的一个月低点水平。



以欧元区五年期和五年期盈亏平衡远期衡量的通胀率预期升至1.81%，德拉基讲话前报1.80%。不到两周前，该指标报约1.90%。

