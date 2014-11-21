经济数据强劲 原油涨1.3%报75.6美元

北京时间11月21日凌晨消息，纽约原油期货价格周四收盘上涨1.3%，报每桶75.58美元，主要由于美国经济数据表现强劲，推动油价扭转此前三个交易日的连续跌势，但市场焦点仍是欧佩克 (OPEC)是否将会减产。



石油输出国组织(OPEC)将于下周召开会议商讨下一年度的产量分配问题，而业内机构摩根士丹利认为，受此前油价持续承压下跌的走势状况影响，在此次会议上，OPEC可能会最终达成削减产量或者设定更严格的产量上限标准这一决定。



摩根士丹利(MS)分析师亚当-朗森(Adam Longson)称，一个月前该行对欧佩克将会干预原油市场的前景感到悲观，但目前则预计该组织有三分之二的可能性会呼吁加强对现有配额的执行，或是直接削减产量配额。



“市场已经跌至一个水准，在OPEC传来确切消息之前，将会持稳于此，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称，“这就是市场在等待的东西。”



周四公布的经济数据显示，截至11月15日当周美国初请失业金人数减少2000人，至29.1万人，连续第十个星期保持在30万人以下。全美地产经纪商协会(NAR)公布报告称，10月份美国成屋销售环比增长 1.5%，至经季节调整后的年率526万套，创下自2013年9月份以来的最高水平。费城联储11月份制造业指数上升至40.8点，创下近21年以来的最高水平。



汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。分项数据中，产出指数创49.5的七个月低点，就业指数则已连续13个月处于萎缩区域。

