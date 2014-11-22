我国唯一发行面值三元人民币叫卖超万元(图)

图为三元纸币正反面全貌。



1955年开始流通被称为“苏三币”，系我国唯一发行的面值为三元的人民币(6.1249, 0.0014, 0.02%)纸币





新京报讯 近日，一种面值为三元的人民币纸币，因其上万元的叫价，引起了众多收藏爱好者的关注。据了解，这种三元纸币又称为“苏三币”，属于我国1955年发行的第二套人民币，也是唯一面值为三元的人民币纸币。



专家称“苏三币”具收藏价值



网上图片显示，三元纸币颜色为淡绿色，纸币正面的两端各有繁体“三元”字样，正上方为“中国人民银行[微博]”六字，下面标着“1953年”，中间是一座石桥图景。



昨日，记者在淘宝网[微博]搜索“第二套人民币三元”，出现数条相关的商品信息，价格多在万元以上，其中编号末尾3位相同的“豹子号”纸币，售价高达24.3万元。同时还有一些回收三元纸币的买家信息，最高价为15000元。这些买家表示，回收价格根据纸币新旧程度、完整度等“品相”来定。

记者查阅相关资料得知，这种三元面值的人民币由国内设计，委托前苏联代为印刷，所以又称“苏三币”。收藏专家袁银龙表示，就目前的市场来看，品相较好的“苏三币”市场价应该在两万左右，具有很高的收藏价值，“尤其看现在很多仿币，就表示还有很高的关注度，未来几年也可能提升至4万元以上。”



三元纸币符合当时消费水平



为什么现在流通的纸币中没有三元的面值？北京理工大学政府经济学教授表示，货币面值是有着一定的数学原理的。“正如四元也不需要一样。在1元和2元都已经存在的情况下，完全可以组合成三元、四元等其他面值。”



“选用三元，当时也有过争执，但经过慎重考虑，还是觉得用三元。当时人民生活水平低，普遍工资仅为10元，选用符合当时的消费水平。”袁银龙介绍，三元纸币仅流通9年，是因为到1964年，前苏联方面利用手中的印版继续印刷“苏三币”投放中国边境，扰乱金融秩序。由此，中国决定停止使用“苏三币”，并要求到银行兑换成其他面值。“当时人民生活水平低，基本都选择兑换，所以现在民间存留量少，较为罕见。”