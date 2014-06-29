金银趋势策略与下周最重要财经事件

送走6月的最后一周，我们迎接7月的超级周，就是传统意义上非农数据和欧洲央行利率决议共同出现的每月第一周。不过首先需要提醒的是，因为7月4日，即周五是美国独立日，受假期影响，本次非农将提前一天，于周四(7月3日)晚上8点半公布。

而对于这次非农的预期，市场目前预计美国6月非农就业人数将增长21万，而失业率持平在6.3%。

除了非农数据外，欧洲央行也将在同一天公布最新利率决议，目前市场预期不会有什么动作。不过需要关注德拉基8点半的新闻发布会，观察其对未来采取QE可能性的描述。

具体分析下周财经日历请关注http://news.fx168.com/video/calendar/1406/1174485.shtml

金价一直在1326处盘整的技术条件是受压于4小时1330压力。基本面上是短线没有能够影响黄金大幅波动的因素。

但是不要忘了，1266-1326大幅上涨的主要原因是耶伦表态加息无时间表与奥巴马发表对伊拉克预期声明所致。在两重大利多黄金基本面上，多头不会轻易放弃上涨。

任何在1285上的盘整都是对图形3的回测，其后是必然会击破1330新高。只不过调整最低点是1304还是在1290区域。

所以我们的短线策略是1305上更低做多，1310多，止损：1305，目标：1328

关注图形o点，假若突破o，则在o上逢低做多看涨突破1328

突破1304不要追空，短线在1298区域逢低做多，目标：1317，中线在1296下只要有低点就要做多，目标是突破1330到1360

本来我不建议逆势放空，但是今晚假若有高点1328.5，则可以考虑放空，止损：1233.5，目标：1318

白银虽然我中线看涨，但是内心上短线我是不看好白银的。这与黄金不同。

主要原因是白银最近几个交易日高位盘整，显示短线多头信心明显不足。

且上方重要压力位于21.27区域，白银一旦在此附近，即会有严重抛压盘涌现。

所以我不建议投资者在20.55上交易任何白银多单，宁可观望或放弃机会。甚者可以直接在21.08上轻仓放空，目标：20.4

上方21.27放空思路不变，止损：21.69,目标：20.4

下方只关注20.74，请激进投资者关注，稳健这里观望，止损：20.45，目标：21与21.27

天通银同样不建议在4070上交易多单，我总是有个担心天通银短线会击破4070低点。

对激进投资者来说，关注4100支撑，稳健观望，如果激进投资者做，止损：4060，目标：4180等

放空点位4196与我预计的4198只差2个点。其实对投资者来说，4196区域都可以逢高放空，目标：4050

4208，空，止损：4245，目标：4050

黄金

白银