美国资金净流入创纪录新高 中国减持34亿仍是最大债主

11月19日讯——因美元走强，且海外买家增持公司债券、美国国债和机构债券，美国在9月份取得创纪录的长期投资组合证券投资净流入。



美国财政部周二公布的数据显示，9月份长期投资组合证券净流入1,643亿美元，而8月份为521亿美元。



外资在9月份净买入机构债券210亿美元，是2013年7月份以来最高；净买入公司债券207亿美元，为至少三年来最高水平；净买入美国国债481亿美元，创今年2月份以来最高。

富国证券(Wells Fargo Securities)全球经济学家Jay Bryson说道：“欧洲可能实施量化宽松(QE)、那里利率如此之低，加上亚洲持续低利率和美元自9月中旬以来走强，我们可以预计外资加速流入美国。”



彭博美元即期汇率指数在9月份上涨4%；彭博债券交易报价显示，美国国债投资者当月损失0.6%。2014年迄今为止，美元指数(87.5500, -0.0300, -0.03%)已上涨约9.4%。



数据并显示，作为最大的美国国债外国持有者，中国和日本均减持美国国债。中国减持34亿美元，至1.27万亿美元，仍为美国最大债主。今年以来中国持有美国国债总体上较为稳定，增减幅度也不是太大，显示出一定的稳定性。



今年9月中国小幅减持34亿至1.2663万亿美元美债。今年2月、3月和4月，中国曾连续三个月减持美债，减持规模分别为27亿美元、8亿美元和89亿美元，不过持有美债总额仍稳超1.2万亿美元。进入5月，中国增持美债，增幅为77亿美元。6月和7月中国相继小幅减持美债，减持规模分别为25亿美元与35亿美元，8月中国小幅增持48亿美元美债。



日本减持90亿美元，至1.22万亿美元。