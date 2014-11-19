外媒称中国政府反对下调利率 倾向扩大PSL

11月19日消息，外媒引述消息人士称，中国政府仍然反对下调基准利率，倾向于扩大PSL(补充抵押贷款)。





国际市场新闻社(MNI)援引不具名的高层人士报道称，中国政府表示不愿下调基准利率，更倾向于利用目前通过“非公开”的市场操作来降低融资成本的策略。



领导层的政策基调是定向调整，以保持经济在合理范围内增长。消息人士称，中国央行有可能在明年向商业银行扩大PSL。



统计局公布的10月宏观数据显示，中国经济疲态延续，PPI已经连续32个月负增长，房地产投资连续8个月减速，近6个月工资增长也在减速。



为了缓解经济疲势，9月央行[微博]对五大行实施5000亿SLF操作，性质类同基础货币的投放，近似全面降准0.5个百分点。9月和10月央行首次通过中期借贷便利(MLF)投放7695亿，期限均为3个月，利率为3.5%。不过，从10月货币和社会融资数据看出，央行放水效果尚未显现不见起色。10月末，广义货币(M2)增速下降，社会融资规模环比同比均少增，虽然包含了季节性因素和同业监管等因素，但仍低于预期。

海通证券(11.44, -0.14, -1.21%)分析称，降低融资成本是央行的首要任务，但目前央行各类创新工具对降低贷款利率收效甚微，2015年央行或正式下调存款利率，次数或在两次以上，以引导商业银行降低贷款利率。外资投行纷纷预期中国央行将采取降息和降准等传统货币宽松手段。高盛报告称，预计中国政府可能进一步推出放松政策，以应对疲弱的增长势头。2015年有可能实行全面降准，以应对近期的资本外流。



降息呼声高涨同时，维稳观点也不绝于耳。民生证券研究院执行院长管清友认为，全面降准降息的信号意义较为明显，实施的几率较小，年内央行可能更偏向于采取继续下调正回购利率等手段来引导市场利率。



据路透消息，参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢，但央行可能坚持不降息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。近日有消息称，近期决策层内部召开会议，对明年经济分项预测，全面降息的可能性微乎其微。央行货币政策委员会委员陈雨露也表示，现在还不到降息的时候，能不采取就不采取。