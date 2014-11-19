美国30强企业7名CEO薪酬超过企业上缴所得税

据英国路透社11月18日报道，当日发布的一项研究报告显示，去年美国30强企业中有七家的首席执行官(CEO)薪酬超过这些企业向联邦政府缴纳的所得税。据报道，这七家企业分别是波音、福特汽车、雪佛龙、花旗集团、Verizon Communications 、摩根大通和通用汽车。



该报告称，这七家企业公布的2013年税前利润合计达到740亿美元，但同时合计获得了19亿美元退税。该报告还称，去年这七家企业首席执行官的平均薪酬为1730万美元。



据悉，华盛顿智库政策研究所和Center for Effective Government共同编制了上述报告。上述两家智库称，他们的研究结果表明“这些企业税制中存在很严重的缺陷”。

Verizon对此回应称，公司2013年缴纳的所得税为4.22亿美元。“我们没有提供按联邦和州的分类明细，但我向你们确认联邦部分的数字远超过公司首席执行官的薪酬，”该公司一位发言人在电邮中称。



波音称其去年的全球税款为16亿美元，但除500万美元以外的其他所有税款因研发和产品投资递延。该公司一位发言人称，当前的税费和现金税负可能上升，因为787飞机的交付量增多。



与其他公司一样，花旗集团称他们遵守所有的税法。“2013年，花旗在美国缴纳逾30亿美元工资税和逾9500万美元使用税、个人财产和房地产税，”该集团一位发言人称。



福特和通用汽车称，由于之前几年严重亏损，纳税时考虑亏损转回，目前在美国的税负减少。



雪佛龙称，由于一些原因，其2013年1,500万美元的美国联邦所得税费用“远低于正常水平”。与其他公司一样，该公司强调其在全球范围缴税。