Facebook拟推商务社交网站

Facebook(74.28, -0.59, -0.79%)正在研发一个名为“Facebook at Work”的全新网站，以此获得在办公领域的立足之地。这个用户数超过10亿的社交网站，将在该领域与谷歌(536.54, -7.86, -1.44%)(Google)、微软(49.65, 0.07, 0.14%)(Microsoft)和领英(LinkedIn(221.37, -12.52, -5.35%))展开直接竞争。

知情人士称，这家硅谷公司正在开发一项新产品，其设计目的是让用户可以与同事聊天、与业内人脉沟通，以及协同完成文件，从而与Google Drive和微软[微博]办公软件Microsoft Office展开竞争。



新网站将与Facebook形似，拥有信息流和群组分类，不过将允许用户把包含度假照片、政治言论和娱乐视频的个人资料屏蔽在工作之外。Facebook拒绝就此置评。



Facebook的员工长久以来一直在日常工作中使用这一网站，将此推广给其他公司的想法已经讨论了一段时间。过去一年来，这一项目开始步入正规，目前正在一些公司试用，估计不久就会开通。开发Facebook at Work的一部分工程师位于伦敦。



Facebook的新产品可能会抢占领英的市场份额。领英是一家为专业人士提供服务的社交网站，月均活跃用户数达9000万。领英已成为在线商务交流领域最重要的网站，不过Facebook at Work可能也会挑战谷歌[微博]旗下的Drive、电子邮件和聊天类产品，并叫板微软的Outlook电子邮件服务、Office软件、及其2012年以12亿美元收购的企业社交网络Yammer。