G20公报：2018年前促经济增长2.1% 建全球基础设施中心

FX168讯 全球20国集团(G20)于本周日(11月16日)发布公报，称在一系列措施上达成一致，从而支持相关国家的经济在未来五年里进一步增长2.1%，其途径就是促进技术设施投资和贸易；将在未来四年内筹建全球性基础设施中心，不断改善能源合作已经成为优先任务，应对气候改变方面的行动将支持经济增长。



二十国集团(G20)发公报，承诺在2018年以前提振G20经济2.1个百分点，并将建立全球基础设施中心，以推动不平衡的全球经济增长。



G20领导人已经批准一份包含800项措施的协议，如果这些措施得到完全实施，将在2018年内推动二十国经济至少增长2.1%。G20的经济体量占到世界经济的85%。



在谈到金融市场和地缘政治紧张局势给经济增长构成的风险时，G20表示，全球经济发展受制于需求的缺失。G20同时支持采取决断性的行动，以解决气候变化问题。

公报称：“全球经济复苏缓慢、失衡，且并未创造出所需要的就业。我们承诺合作以提振增长，提高经济的顺应力，并强化全球机构。”



因全球各国货币政策出现分化，美国已经结束QE，而欧洲和日本正在放松货币政策，实施进一步刺激措施以避免陷入通缩。IMF上月下调明年全球经济增长预期至3.8%。



G20表示，各国央行已经承诺，在必要时支持经济复苏并应对通缩压力。“我们将留意我们的政策给全球经济构成的影响，并合作解决溢出效应。我们准备好使用所有政策手段支持信心和经济复苏。”



20国集团(G20)表示，已就通过促进基础建设投资和贸易，于未来五年将经济产出再提升2.1个百分点的一系列措施达成一致。



G20还同意合作打击避税和贪腐，并强化金融制度以避免2008年全球金融危机重演。



公报并称，支持2015-16年G20反腐败行动计划。



G20公报还指出，各国支持采取坚决有效的行动因应气候变化。