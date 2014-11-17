法巴：“石油美元”撤出全球市场 十八年来尚属首次

国际油价创四年新低后，俄罗斯卢布对美元汇率本周再次逼近创纪录低位。不过，追随油价大跳水的可不只是卢布。今年6月以来国际油价跌幅超过20%，石油市场跌入熊市，巴西、尼日利亚、阿尔及利亚等多个产油国的货币也随之重挫，由此产生的恶性循环将危及美国依赖的“石油美元”。



如下图所示，蓝线代表卢布对美元汇率，黄线代表墨西哥比索对美元汇率，绿色代表尼日利亚奈拉对美元汇率，红色代表巴西雷亚尔对美元汇率，黑色代表美国WTI中级轻质原油(75.93, 1.72, 2.32%)期货价格，橙线代表阿尔及利亚第纳尔对美元汇率。

华尔街见闻此前文章提到，面对国际油价大跌，上月石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特罕见地没有选择减产，反而下调原油售价，打起了价格战。有分析人士认为，沙特此举是为了制止北美页岩油产量增长。也有些人猜测，沙特降价是与美国联手打击伊朗和俄罗斯的经济。即使是要打击俄罗斯，这种行动也给其他产油国带来了收入缩水的严重后果，也使长期支持美元流通的“石油美元”岌岌可危。



本月初的路透报道援引了法国巴黎银行(法巴)新近的研究发现：能源出口国今年在将他们的“石油美元”撤出全球市场，十八年来尚属首次。美元走强给美元计价的石油等大宗商品施加了下行压力，将从多方面影响新兴市场的债券质量。



法巴报告认为，“石油美元”流动减少的影响会体现在金融市场、贷款市场和美国国债收益率方面，后三者受到的影响会放大。预计新兴市场能源出口国今年在全球市场的净撤资额将高达80亿美元，这是十八年来首次净撤资。

这种将近二十年来首次出现的撤资并不难理解。因为石油和天然气出口收入占这些新兴经济体GDP总和的26%，也相当于这些经济体发行外债规模的21%。对这些经济体而言，国际油价大跌意味着财政收入减少、GDP增长下滑。而这些后果对美元的偿债风险和信用评级又是负面因素，所以“石油美元”的可持续性和流动性比例都会大受影响。



换句话说，石油出口国不再像以往那样注入流动性，而是从金融市场抽离流动性。这可能推升政府和企业的借款成本，让消费者成为最终的受害者。