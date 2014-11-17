贵金属上演惊天逆袭术 急涨逾2%逼近千二

11月15日讯——11月10-11月14日当周，黄金(1187.90, 26.40, 2.27%)白银(16.30, 0.68, 4.35%)上演惊天逆袭术，双双在尾盘急剧走高。黄金T+d本周收涨1.49%至234.00元/克；白银T+D收涨3.97%至3486.00元/千克。天通银本周收涨3.41%至3216.00元/千克。



黄金市场在经历了周初的盘整行情之后，临近周末，受助于空头回补的突然涌现、基金的抄底买盘，以及美元指数的突然走低，瞬间从周五低点1147美元/盎司附近，急剧飙涨近50美元，攻破1180美元/盎司，几近回到1200美元/盎司水平，无疑成为逆袭技术的强者！

金价急升逾2%逼近1200美元，因探底遇阻后空头回补爆发



上周五(11月14日)现货金价曾一度下挫逾1%，测试1145美元的支撑位水平，但鉴于金价在过去四个交易日两次跌至该水平时都得到强劲支撑，在金价下探再度无果后。周末前的回补空头重新涌现，推动金价走强。



黄金价格大幅上升的同时，成交规模也成倍放大，黄金期货日内一度在仅10分钟内就有25000口合约易手，12月COMEX黄金合约的成交量有接近一半是在30多分钟的时间内达成的。



早盘金价受压，但随即遭遇大量低吸买盘，导致金价无法持续走低，空头回补随即浮现。之前美国商务部公布的数据显示，10月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。10月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。这令美元一度走强打压金价，但此后投资者就因为数据面利多出尽而开始抛售美元，带动金价反弹，同时，国际原油(75.93, 1.72, 2.32%)价格触底反弹的走势也对金价起到了推动作用。



现货黄金收盘上升2.25%，报每盎司1188.33美元，从日内触及的低位1146.64美元低位强劲反弹。美国COMEX-12月期金收涨24.10美元，报每盎司1185.60美元。初步数据显示，成交量较30日均值多大约60%。金价大幅上升，录得一个月来表现最好的交易日之一。



本周黄金上升逾1%，连涨第二周，但周中走势震荡，显示投资者对于金市下一步的走势方向仍存在分歧。



全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares GLD 的黄金持仓量周四减少2吨，至720.62吨的六年低位，连续第八日减少。



其他贵金属中，现货白银劲涨4.4%，报每盎司16.28美元。现货钯金小跌0.2%，报每盎司764.72美元。现货铂金上涨1.5%，报每盎司1209.49美元，稍早触及1171.10美元的五年低位。



黄金消费已很难提振金价，美联储主导未来方向



世界黄金协会在最新的报告中指出，第三季全球黄金需求降至近五年低位，因中国买需减少，虽有印度排灯节提振，但这并未促使黄金的反转，即便是反弹也力度有限。黄金的未来走势仍有美联储主导，另外伴随着糟糕的欧元区的经济前景，黄金前景或更加黯淡。



世界黄金协会(WGC)上周四表示，第三季全球黄金需求降至近五年低位，因中国买盘减少三分之一，退居为第二大消费国，落后于印度。



报告显示，总体金饰需求较特殊的2013年轻微下降4%至534公吨。从稍长远的角度来看，本季度的金饰需求略高于527.6公吨的季度平均水平。年初至今的需求总量也延续了自2009年的低位以来的上升趋势。



报告指出，中国市场2014年第三季度金饰需求同比下降39%，至147公吨，但整体上仍与2012年的第三季度以及过往五年的季度平均数(分别为148.2公吨和154.9公吨)处在同一水平。



美联储官员多数评论和预测表明，首次加息的时间在明年中期。在被问及债券和利率市场是否会对美联储开始收紧货币政策后的一些列加息错误定价，30位经济学家中有22为说“是”，多数认为他们看低加息步伐。经济学家认为的加息路径比美联储官员慢。



38位经济学家的预期中值为，联邦基金利率将在2016年底升至2.20%，而政策制定者的预期中值为2.88%。至2017年底，31为经济学家预期中值为利率将升至3.30%，而政策制定者的预期中值为3.75%。



“美元金融系统”滋生厌美情绪，“藏金”迎接未来新体系？



古埃及法老为永久拥有而“藏金”，现在黄金角色比几千年前更为重要，为何不藏金？历史的教训是“纸币”实验终将失败，而各央行[微博]举措后遗症是通胀/通缩或金融市场崩盘。以美元、美国政府和美联储为核心的全球金融体系，已引发“厌美”情绪并近尾声。新全球金融系统“万事俱备”。如何应对？买金或是不错选择，研究报告显示，近年来金价被严重低估。



★ 黄金角色比几千年前更为重要 ★



几千年前，每当埃及法老死，会将其所有的黄金都一起带入坟墓。当时的想法是，以诱杀装置和其他危险来抵御盗贼，以便这些明显的“半神”可以永远享受他们的财富。



这确实有效。以“图坦卡蒙法老”为例，几千年无论是盗贼还是绝望的政府税收收集者，都没能动过他的黄金。



在法老王“的日子，黄金就是钱。今天，黄金可能是比以往更加重要。古埃及法老尚且如此用心“藏金”，现在有什么理由不藏金呢？



★ 历史的教训：“纸币”实验终将失败 ★



作为先进的现代文明，可能一个多世纪我们一直在“玩火”。历史上，没有实物支撑的“纸币”没有哪次是不失败的。



虽然今天的经济学家们倾向于认为，“这一次是不同的”，但实际上实验已暗示现在的纸币仍将遭遇相同的命运。



现在，全球纸币已经在朝着失败的方向行进。“法定货币”的泡沫现在已如此之大，以至于几乎所有的主要金融资产类别价格都一致创出记录新高，特别是股市和债市。



需要谨记的是，纸币并非有形资产，而只是“纸资产”——仅仅是其他人(如股票经纪商、政客们等)的口头承诺的一种形式。



换言之，纸币供应的“爆炸式”膨胀已为全球创建了危险的“纸资产”泡沫。可笑的是，纸币竟然在全球大行其道。



从这点讲，除了优雅地结束这场“纸资产”实验，并无其他良策。



★ 各央行举措后遗症：通胀/通缩/崩盘 ★



各国央行的任何政策举动都会引发风险，通胀、通缩、恶性通胀，或者干脆是金融市场崩盘。



若各国央行印钞，会令通胀抬头；若各央行不印钞，会陷入通缩。



若各央行过量印钞，会带来恶性通胀。若央行用了错误的措辞指引政策前景，金融市场会陷入恐慌。



事情却变得如此离奇，现在整个欧洲大陆都陷入负利率状态。



★ “厌美”情绪 ★



如今，美元、美国政府和美联储组成的全球金融体系的基石。但是，这个游戏已接近尾声。



世界其他国家/地区已经厌倦了美国“傲慢地支配他人”的游戏规则，厌倦了美国深陷债务并将其债务“无风险地转嫁”到其他人身上。



因而，一个“安全押注”就是：美国纸币及债务在全球的重要性将不能与当前“同日而语”。



★ 东方自建金融基础 ★



央行官员们都明显试图掀起外界对其“资本水平糟糕的银行系统”的信心。并且富裕的新兴市场正在建立自己的金融基础设施，以便不再依赖于西方。



这显然是在幻灯片上的系统。而且这也不是第一次发生这种情况。纵观历史，全球金融体系发生重大变化时就一直会发生这种事情。



储备货币发生着变化。人们从事商业活动的途径发生着变化。游戏规则发生着改变。



这一次也不例外。我们目前正在经历着又一“历史性转变”的早期阶段。



没有人可以肯定地说“下一代”全球金融系统将是什么样子。但我们可以说几件“一定会发生”的事：



★ 新全球金融系统“万事俱备”★



未来，新的全球金融系统也可能与银行关联度减弱。



有效消除银行的所有技术及所有资源如今都已具备。分散加密货币和交易平台已经存在。当你只想把现金存入账户时，你不再需要亲手拿着现金到银行排队等候。目前，大多数货币已经以数字化形势进行储蓄。

对于银行所提供的每一个功能，现在都有更好、更快、更廉价的科技手段来实现。



是时候将金融恐龙族们丢入历史的垃圾箱了。



这是历史的一个正常趋势。技术革新之前，马和马车走了很长一段时间。而现今的法定货币和传统银行，也正如当时的马和马车。



没有什么会立即改变。但正如海明威所说，这一趋势将逐渐进展，然后突然。



★ 金价被严重低估，买入黄金 ★



因此，现在是该考虑你的选择了，特别是诸如具有产出能力或用于商业运营的土地等不动产，当然还有黄金。



可能有人要问了，金价跌跌不休已触及四年多低位，投资黄金不是很糟吗？但实际果真如此吗？未必。



PFP财富管理公司投资主管Tim Price及SovereignMan网站资深撰稿者在10月上旬发布的研报显示，1978年以来金价一直追踪美国债务水平。但下图显示，相比于美国总债务，近几年来金价已被严重低估。