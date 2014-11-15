全球货币政策：美国向左 世界向右





最近结束的10月份美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，美联储如期宣布结束自2012年9月起实施的第三轮资产购买计划（QE3）。





在2008年金融危机之后，美联储推出了规模史无前例的三轮QE计划，六年来对其国内经济提振的收效显著。正因为如此，全球各发达经济体央行纷纷开始在经济低迷期，根据各自不同的情况推出效仿美联储QE的非常规宽松措施，颇有“你方唱罢我登场”的意味。然而此次，美国选择结束量化宽松，却并未获得其他经济体的跟进。





事实上，日本和欧洲央行采取的相反政策让全球货币政策格局变得愈发微妙起来。





美国结束QE3计划 在当前美国经济复苏持续向好的态势下，根据伯南克卸任前提出的退出路线图，下一步美联储将把目前超低利率回调至“中性水平”。因此，结束QE3也意味着美国货币政策正常化进程将由削减QE进入提高利率的阶段转换。





从2008年开始实施的量化宽松货币政策，拯救了困顿中的金融机构，从而避免了金融系统性危机的爆发。当经济体系出现因信用崩盘而导致的流动性枯竭时，美联储通过量化宽松货币政策直接将货币注入到经济体尤其是金融机构中，会及时有效地补充流动性，避免金融恐慌。





英国《金融时报》报道则认为，美国的这一轮量化宽松政策已经达到目的，对经济产生预期影响。从数据可见，美国GDP增速由2008年第4季度最糟糕的-8.9%恢复至上个季度的4.6%，失业率也由2012年8月的8.1%降至目前5.9%，达到2008年7月以来的最低水平。





专家分析认为，美联储此次量化宽松政策的结束对全球市场实际影响不会太大。





美联储每月150亿美元资产的购买量相对于数万亿美元的市场规模而言实在只是九牛一毛，量化宽松政策如期结束只是象征性行为。





在去年夏天以及今年年初，量化宽松政策缩减并退出的预期已经让市场有了充足的缓冲期，使新兴市场国家避免了在量化宽松政策正式退出时受到热钱短期内大规模流出的突发冲击性影响。





日本央行意外放水 就在美联储正式宣布结束为期两年的第三轮量化宽松（QE3）后不到36小时，日本央行意外决定扩大其刺激政策的规模，一时间震动市场。





当地时间10月31日中午，日本央行宣布最新利率声明，决定将每年基础货币的刺激目标从原先的60万亿-70万亿日元，增加到80万亿日元，扩大正在施行的质化与量化宽松（QQE）规模。





日本央行行长黑田东彦在宣布政策时表示，“如有需要，会毫不犹豫地再次采取行动”。他表示通过大规模宽松政策，日本经济正在一步一个脚印地走出通缩泥潭。





自从2013年4月日本正式宣布启动作为“安倍经济学”一部分的QQE计划，一年半以来这还是日本央行首次直接扩大货币刺激规模，这显示日本正在逐渐加强其宽松政策。





“安倍经济学”的推出，曾让很多人眼前一亮，安倍自己或许也以为可以通过这些政策的推行，让日本能够摆脱数十年的经济低迷。殊不知，日本的经济问题并没有安倍想象的那么简单。





实际上，日本作为开放型资本市场，受到的挑战更多的来自于国际市场，全球对日本持续性的日元贬值策略已经转变为一种对日本整个主权信用市场的担忧。美国QE的退出和日元的贬值加剧了这种担忧情绪。





有专家指出，史无前例的大规模宽松措施也有可能带来大规模的副作用，日本央行的豪赌今后能否继续成功尚无法预料。





欧洲央行仿效QE1 10月底，欧洲央行宣布将从下月开始启动购买资产担保债券（ABS），并聘请了外部金融机构来代表央行进行购买活动。这一招似曾相识。回首2008年，美联储正是通过聘用几家外部金融机构开展为期超过1年的资产购买计划，随后才正式自行单独购买债券，开启第一轮QE。





两个月前，欧洲央行宣布开始进行这一债券购买计划，这是欧洲央行多年来持续推出其常规政策——长期再融资计划（LTRO）之后，直接将政策目标定在扩大资产负债表上。欧洲央行行长德拉吉曾承诺，要将欧洲央行现有的资产负债表扩大1万亿欧元，达到2012年初的规模。





这虽然是欧洲央行既定的政策目标，但在欧元区整个增长乏力(作为欧元区经济的引擎，今年的GDP增速预计为1.3%，远低于预期的1.8%)的情况下。美联储退出QE将会加剧欧元区通缩风险，欧洲央行加快实施QE目标从一定程度上来说，也起到了对冲美联储退出QE的中、长期影响。





评级机构标普首席经济学家保罗·谢阿德表示，走出购买资产的这一步对于欧洲央行实属不易，实际上已经将资产购买的决定权转移到了央行手上。他认为欧洲央行通过债券购回等手段为商业银行注入利率较低的长期流动性，但很大程度上依赖于商业银行接受这些贷款的意愿。而通过直接的资产购买，欧洲央行能够控制其注入市场的流动性规模。





对中国影响几何 对中国来说，美国退出QE有利有弊。一是如果美元走强，人民币有可能贬值，利于出口，同时，美国经济向好也意味着对美出口趋于好转；二是大宗商品价格面临下行压力，有利于降低进口成本。但与此同时，跨境资金流动风险进一步增大，如果资金大规模外流，将加剧银行间市场资金的紧张局面，进而威胁地方政府融资平台和房地产市场的资金链。





金融专家梅兴保指出，美国退出量化宽松货币政策，对中国来说总体上利大于弊。美国退出量化宽松以后，热钱会离开新兴国家如中国、巴西等国家。由于中国不断地在资本市场上提高QFII的上限，美国结束QE3对市盈率较低的中国股市影响不大。





数据显示去年新兴市场货币总体贬值，但人民币对主要贸易伙伴名义和实际有效汇率均升值超过7%，外汇储备继续高速增长。从目前看，美国QE退出并未改变我国跨境资金净流入的整体态势。





暨南大学国际商学院副院长孙华妤说，去年中国资本账户顺差非常大，而且多年来中国都处于资本大幅流入的状况，她分析说，其他新兴市场国家经常账户和贸易收支是逆差，而中国是顺差；中国经济增速虽有所下降，但增长率仍高于很多国家，资本在中国能挣到钱，所以流出压力不大。





美国结束QE，美元进入强势周期，初期对美国实体经济的负作用较小。市场对美联储提早加息的预期也在升温，似乎没有什么能阻挡美联储的货币政策正常化进程。





但如今，全球经济增长担忧情绪依旧，市场人士普遍预计，未来几个月欧洲央行也可能采取进一步宽松措施，势必增大给新兴市场国家的压力，可能会加速一些新兴市场国家的降息步伐。在此分化的背景下，全球主要央行货币政策背离格局将愈发明显。

在2014年9月17日的美联储发布会上，美联储宣布将在10月底结束资产购买计划。