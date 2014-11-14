美油上周产量创新高 WTI血腥暴跌近4%

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周四，美国能源信息署最新数据显示，上周美国原油(74.17, -0.04, -0.05%)库存意外大降173.5万桶，远低于预期的增加105万桶。然而，上周原油产量突破900万桶/日，为1983年有记录以来新高。WTI油价暴跌近4%，收于74.21美元。
上周美国原油库存大降173.5万桶，远低于市场预期的增加105万桶。其余库存数据如下：
美国11月8日当周EIA原油库存-173.5万桶，预期+105万桶，前值+46万桶。
美国11月8日当周EIA精炼油库存-280.3万桶，预期-150万桶，前值-72.4万桶。
美国11月8日当周EIA汽油库存+180.5万桶，预期+20万桶，前值-137.8万桶。
美国11月8日当周EIA精炼厂设备利用率90.1%，前值88.4%。
上述原油库存数据为交易员高度关注，然而，这并未让原油跌势有任何缓和。同日公布的数据显示，上周美国原油产量突破900万桶/日，达到906万桶/日，为EIA有周度数据记录以来首次。EIA自1983年起有周度数据。EIA月度数据则从1920年起就有。昨日，EIA公布的月度展望报告显示，10月美国原油产量达到平均890万桶/日，创1986年3月以来最高。EIA预计今年12月时，美国当月原油日均产量可突破900万桶。去年美国原油产量水平为746万桶/日，EIA预计今年这一数字为857万桶/日，而2015年时可达到942万桶/日，届时将创下 1972年来最高。
周四，12月份交割的WTI油价暴跌3.9%，跌破75美元的重要关口，达到74.21美元，创三年新低；12月份交割的布油暴跌3%，达到77.92美元/桶，刷新四年新低。昨日，布油四年多来首次跌破80美元/桶。投资者认为，尽管近几个月油价急剧下跌，但原油生产商仍不会减产。
据华尔街日报报道，IAF咨询分析师Kyle Cooper表示，绝大多数时候，产量水平是市场关注的焦点。据彭博新闻社，Again资本合伙人John Kilduff表示，今日数据显示美国原油产量大幅增长，900万桶的数据是重要的里程碑，预计未来产量还会攀升。在原油生产商减产之前，油价还会继续走低。
近年来，由于水力压裂法和水平钻井技术不断发展，美国中部页岩层中的页岩气得到释放，原油产量激增。
上周美国原油库存大降173.5万桶，远低于市场预期的增加105万桶。其余库存数据如下：
美国11月8日当周EIA原油库存-173.5万桶，预期+105万桶，前值+46万桶。
美国11月8日当周EIA精炼油库存-280.3万桶，预期-150万桶，前值-72.4万桶。
美国11月8日当周EIA汽油库存+180.5万桶，预期+20万桶，前值-137.8万桶。
美国11月8日当周EIA精炼厂设备利用率90.1%，前值88.4%。
上述原油库存数据为交易员高度关注，然而，这并未让原油跌势有任何缓和。同日公布的数据显示，上周美国原油产量突破900万桶/日，达到906万桶/日，为EIA有周度数据记录以来首次。EIA自1983年起有周度数据。EIA月度数据则从1920年起就有。昨日，EIA公布的月度展望报告显示，10月美国原油产量达到平均890万桶/日，创1986年3月以来最高。EIA预计今年12月时，美国当月原油日均产量可突破900万桶。去年美国原油产量水平为746万桶/日，EIA预计今年这一数字为857万桶/日，而2015年时可达到942万桶/日，届时将创下 1972年来最高。
周四，12月份交割的WTI油价暴跌3.9%，跌破75美元的重要关口，达到74.21美元，创三年新低；12月份交割的布油暴跌3%，达到77.92美元/桶，刷新四年新低。昨日，布油四年多来首次跌破80美元/桶。投资者认为，尽管近几个月油价急剧下跌，但原油生产商仍不会减产。
据华尔街日报报道，IAF咨询分析师Kyle Cooper表示，绝大多数时候，产量水平是市场关注的焦点。据彭博新闻社，Again资本合伙人John Kilduff表示，今日数据显示美国原油产量大幅增长，900万桶的数据是重要的里程碑，预计未来产量还会攀升。在原油生产商减产之前，油价还会继续走低。
近年来，由于水力压裂法和水平钻井技术不断发展，美国中部页岩层中的页岩气得到释放，原油产量激增。