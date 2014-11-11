美元下跌后涨势再起原油无力招架

周一(11月10日)，美国原油期货WTI下跌逾1美元至略低于每桶78美元，布伦特原油同样收盘下跌，两大原油基准均扭转稍早涨幅，因美元走强盖过利比亚冲突和乌克兰地缘政治紧张局势引发的担忧。



美元指数(87.8500, 0.0300, 0.03%)在欧盘交易时段下跌后收复部分失地，收盘上扬0.18%。美元最近的强劲涨势使得以美元定价的石油和其他大宗商品对其他货币持有者而言更昂贵，因而抑制了购买需求。



对全球原油供应过剩和经济增长放缓的持续担忧使得6月以来油价下跌近30%。



美国近月原油期货昨日盘中最低跌至77.20美元，最后收报每桶77.40美元，下跌1.25美元。昨日稍早时段，美国原油触及79.85美元的高点。



布伦特原油也逆转稍早涨幅，收盘下跌超过1美元至每桶82.34美元。布伦特-WTI原油之间的差价收盘持稳在每桶4.95美元。



“WTI今天面临诸多压力。在美元回涨后，WTI大幅回吐涨幅，“RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible说。“因市场都在静待月底召开的欧佩克会议，因此我认为WTI油价可能会在这个范围内巩固下来。”



石油输出国组织(OPEC，欧佩克)将于11月27日召开原油产量会议，鉴于目前全球原油市场供应充裕，该会议成为投资者关注的焦点，但到目前为止该组织并未明确表明它将减产。



科威特石油部长Ali al-Omair周一表示欧佩克不太可能削减石油产量。



投资者昨日盘中获利回吐意味着原油早盘因利比亚动乱和乌克兰地缘政治紧张局势升级而收获的涨幅仅是短暂的。



“当油价回升时，投资者通常很快就会开始抛盘、进行获利了结，” iiTrader期货管理主管Oliver Sloup说。

据相关人士透露，支持反对派政府的Operation Dawn派系的一个武装旅控制了利比亚最大的油田El Sharara。如果这则消息得到证实，那么这将是反对派政府首次争夺并控制油田。



同时在乌克兰，基辅政府军周日炮击了亲俄分裂势力在顿涅茨克的据点，令本就脆弱不堪的停火协议更岌岌可危。乌克兰升级的紧张局势可能会扰乱俄罗斯对欧洲的天然气供应，从而可能令石油需求上升。



回顾下周一公布的重大经济数据，中国10月CPI年率上升1.6%，持平预期和前值。另外，中国10月PPI年率下降2.2%，市场预期下降2.0%，前值下降1.8%。



周一美元从盘中低点反弹走高，因鉴于美元积极的基本面仍然完好无损，投资者利用回调买回美元。因上周五的美国10月非农就业报告弱于预期，投资者昨日早些时候选择抛售美元。但总体而言，10月非农就业数据还强化了一种看法，即美国劳动力市场一直以平稳的速度复苏。



