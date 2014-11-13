中国钢铁出口太猛引发全球抵制 印度加盟

2014年中国钢铁出口飙升，引来国际市场一片反对声。12日，印度也传出抵制中国钢铁进口之意。





12日报道，因从中国进口的钢铁量大涨，印度考虑上调钢铁进口税，相关结果将在2-3天里做出决定。



出口骤增引发全球抵制



2014年我国钢材(2520, -35.00, -1.37%)出口量增长较快。海关总署统计显示，9月我国出口钢材852万吨，再创历史新高，同比增长73.2%；1-9月我国累计出口钢材6534万吨，同比增长39.3%。



按照中钢协估计，今年钢材出口预计突破8000万吨，将创有史以来最高。预计今年钢铁出口量约占全国粗钢产量的10%，而往年这个数字不过2-3%。



出现这种状况的主要原因在国内外差价。今年以来国内钢材价格大幅下跌，如主要品种螺纹钢期价年内已跌28%，而国际市场下跌较少。据悉，前三季度钢材进口均价1246美元/吨，而出口均价783美元/吨，进出口差价扩大到463美元/吨。



据悉，中国钢材出口目的地以东南亚、中东等为主，而日本、美国增量较多。



中国钢材出口骤增，引发全球贸易争端，9月4日以来国际上已有8起针对中国钢材的反倾销调查。据西本新干线高级研究员邱跃成介绍，中国出口至印度的钢铁总量占比虽不大，但最近几个月出口增量翻倍，这或是印度开始抵制中国钢铁的原因。



宝钢、武钢、河北钢铁、沙钢等大的钢厂对印度均有大量出口。



一位不愿具名的钢企人士称，“反对的国家多了，对中国钢铁出口肯定有影响的。”



中钢协不鼓励低附加值产品出口

中钢协早些时候曾警示钢企，大量低附加值产品出口必将带来贸易摩擦增多，从而影响产品继续出口。并且，出口低附加值产品不符合我国当前经济发展需要，必将带来出口政策调整。



据了解，中国钢协正在考虑取消合金钢出口退税。中国钢协副秘书长迟京东曾表示，中国不打算大幅增加钢铁出口，若出台取消退税等出口刺激政策，明年钢铁出口可能减少。



目前，中国对含硼钢材征收13%的出口退税。因此，“出口钢材基本含硼。”业内人士介绍。



出口退税政策或有变化让部分企业不敢接单。普氏能源资讯一项反映钢铁新订单情况的预测性调查数据显示，11月中国钢铁情绪指数环比10月下跌32.74%；其中最引人注目的是新出口订单预期的骤降，即从10月份的70.96点直降38.33点至11月份的32.62点。



分析人士认为，若明年出口果真骤降，找不到新增需求的钢铁业或将迎来更难过的结构调整。