俄企的忧伤：中国无法取代西方融资

北京时间11月13日上午消息，英国《金融时报》报道，俄罗斯央行本周一宣布，当日起允许卢布汇率自由浮动，以稳定外汇市场，打击做空套利者。受此消息提振，卢布一改跌势，开始趋于稳定。不过，市场的注意力正转移至卢布走弱的一个根本原因：俄罗斯企业因西方制裁难以融资。虽然俄罗斯主权债务水平很低，在经济产出中所占份额仅为13%，但企业7月份外部债务却从十年前的1000亿美元飙升至近6600亿美元。而且，短期贷款所占比例很大，因此需要不断融资。欧美制裁瞄准的只是一小撮俄罗斯大型银行和油企，比如俄罗斯石油公司（Rosneft）俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）。但问题越来越严峻的原因在于，自乌克兰危机爆发初期就隐约浮现的“自身制裁”。所谓自身制裁指的是，即便政府不实施制裁，西方银行和金融机构本身为了避免，也不愿意为那些没有受到制裁的俄罗斯企业提供资金。莫斯科希望中国的银行能够伸出援手。但正如普京密友、俄罗斯国家铁路公司总裁弗拉基米尔·亚库宁（Vladimir Yakunin）在接受《金融时报》采访时所说的，亚洲无法取代西方对俄融资。俄罗斯前能源部副部长、后来转向反对派阵营的政治人士弗拉基米尔·米洛夫（Vladimir Milov）警告称，中国的银行并没有准备为外国借贷人提供大规模的贷款，因为他们要将主要精力用在支撑过国内经济和出口上。此外，中国银行业缺少为俄罗斯实体企业提供服务所需的风险管理技巧。根据俄罗斯联邦储蓄银行发布的数据，今年第四季度俄罗斯企业需要融资290亿美元，2015年需要1060亿美元。被列入西方制裁名单的俄罗斯企业，在整体融资中所占份额约为60%。急于偿还今年到期债务的俄罗斯企业，催生出美元流动性的冻结，这也是卢布持续下跌的重要原因之一。复兴资本的经济学家奥列格·库泽敏（Oleg Kouzmin）强调，第三季度，随着企业债务攀升至6140亿美元，卢布将迎来部分技术性下跌。仅四分之一的债务是以卢布为单位的。换言之，俄罗斯企业外部债务中的绝大部分是以美元为单位，美元价格大幅上涨，因此那些需要偿还外部债务却没有稳定出口收入的企业可能会深陷困境。库泽敏补充说，状况最好的企业，主要是持有大量海外资产的银行、出口收入良好的企业，以及那些能得到政府支持或仍能进入外国融资市场的大型企业，而其他背负高额外部债务的企业——尤其是无法确保一定能获得政府支持的中型企业——“很可能遭遇重创”。据报道，俄罗斯石油公司早已向政府递交援助申请，金额高达480亿美元，这显示欧美对这家俄罗斯最大公司获得长期贷款的禁令正在对其造成伤害。投资者、企业老板和分析师们一致认为，想要扭转这种颓势的唯一方法就是俄罗斯停止对乌克兰施压，继而美国和欧盟取消对俄罗斯的制裁举措。然而，俄罗斯政府目前似乎还不想这么做.