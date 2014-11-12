亚姆黄金公司裁减行政管理团队 退出世界黄金协会

随着贵金属价格摇摇欲坠，加拿大矿商亚姆黄金公司(Iamgold)周一宣布一项计划，以裁减逾三分之一的行政管理团队，并且退出某些重要的行业协会。



总部位于多伦多的亚姆黄金公司报道称，该公司的最高管理层架构经过重塑后如今构成为：戈登·斯托哈特担任执行副总裁兼首席运营官，卡罗尔·邦杜奇担任执行副总裁兼首席财务官，小本杰明担任公司事务和人身安全部高级副总裁，克雷格·麦克道格尔担任拓展部高级副总裁，杰弗瑞·斯诺担任总法律顾问和业务发展部高级副总裁。这些高管全都直接向公司总裁兼首席执行官斯蒂夫·赖特汇报工作。



亚姆黄金公司将其行政团队裁减了40%，撤除了健康、安全和可持续发展部高级副总裁罗伯特·卡诺、项目发展部高级副总裁丹尼斯，以及企业发展部保罗·奥姆斯特德。



这些变化发生之前，人力资源部高级副总裁丽莎·桑格利于九月份离职，这使得该公司的技术部门也处于同样境地。亚姆黄金公司的信息技术部如今直接向邦杜奇汇报工作，小本杰明负责人力资源和健康、安全与可持续发展，斯诺如今也负责业务发展，斯托哈特将继续负责监管项目发展。



作为企业结构转型的一部分，为了打造一支更加高效的行政管理团队，亚姆黄金公司在多伦多、安大略省和魁北克省隆格伊开展了一项调查。该公司还将考察其项目发展部。



贵金属价格低迷迫使矿商在整个组织内部实施成本削减计划。最近，黄金价格触及2010年4月以来的最低价位，跌至关键支撑位以下，因为原油价格不断下跌以及美元走强。



项目发展



亚姆黄金公司补充道，作为其常规项目审查过程的一部分，该公司评估了黄金价格前景、经济效益，以及当前和计划项目的其他重要成功标准。 在其最新的评估中，亚姆黄金公司决定，除了选择具有时间限制的研究之外，重大扩张和开发项目的工作将会“大大减少”。



亚姆黄金公司解散了大部分项目开发团队，并且立即生效。项目团队和技术服务团队如今将直接向斯托哈特汇报工作。



因此，亚姆黄金公司表示，其将对项目开发团队采取一种不同的项目执行模式。



此外，亚姆黄金公司报道称，其将进一步实施成本削减计划;去年，该公司成本削减了1.25亿美元。该公司的战略目标为2015年预算中企业一般管理成本整体减少10%，以及提高矿山生产力和降低成本。



作为成本削减措施的一部分，亚姆黄金公司透露，其将减少许多会员关系，包括退出世界黄金协会。该公司表示，虽然世界黄金协会过去提供了优越的服务，但这段时间内做出这些艰难的决定并且专注于运营业务是必要的。



莱特温表示：“亚姆黄金公司有着伟大的前景和决心、纪律和财政实力，其能够实现经济效益改善。”

