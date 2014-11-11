欧元区国家争相吸引外国投资者

北京时间11月11日凌晨消息，媒体周一文章指出，大量欧洲国家正在争先恐后地让外国人更方便地通过在房地产市场或者其他特定资产上投资一定数额，就获得该国的临时居住权——这通常是获得永久居住权的一条路径，在很多情况下，最终拿到公民权。



帮助富有的美国人移民欧洲的网站黄金签证欧洲（Golden Visa Europe）的董事经理拉斯-杰赫曼（Lars Gehrmann）说，“很多国家正在和其他国家激烈竞争”以吸引投资人。



为客户提供海外居住顾问服务的恒理合伙企业移民和公民权法律专家克里斯蒂安-卡琳（Christian Kalin）说，在一些欧洲国家，金融危机促使它们提出对投资人的居住权邀约，也就是大家常说的黄金签证。一个例子就是西班牙，当地的房价因为金融危机而遭受重创，虽然在之后有一定程度的复苏，但是相比危机前的水平还是远远不及。



克里斯蒂安-卡琳也指出，很多国家其实并没有在危机中遭到那么严重的伤害，但是也提出了各种优惠条件，让自己显得更有竞争力，来吸引“人才和成功的投资人”。这其中的马耳他就有欧洲最有吸引力的投资移民项目。

