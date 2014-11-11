美国与中国延长签证有效期以深化经济关系

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美国总统奥巴马10日在2014年A PEC工商领导人峰会上发表演讲时透露，美中两国同意新的签证安排，学生签证有效期将由目前的一年延长到五年，商务和旅游签证将延长到十年。
据新华社电 美国总统奥巴马10日在2014年A PEC工商领导人峰会上发表演讲时透露，美中两国同意新的签证安排，学生签证有效期将由目前的一年延长到五年，商务和旅游签证将延长到十年。
奥巴马说，这一重大突破对那些经常往返出差的人有好处。去年180万中国人访问美国，给美国带来210亿美元的收入，创造十多万个就业机会。他表示，这种机会应该进一步扩大，这符合双方利益，双方经济都会受益。
奥巴马在演讲中指出，他已在美国和习近平主席两次见面。去年在美国加州见面时，习近平主席说，太平洋足够大，完全能容纳中美发展。我对此表示同意。“美国欢迎一个繁荣、和平、稳定中国的崛起。”
奥巴马说，21世纪的经贸合作不是“零和游戏”。加强国与国之间的经贸联系，对各国都有益处。对中美两国尤为如此。
据新华社电 美国总统奥巴马10日在2014年A PEC工商领导人峰会上发表演讲时透露，美中两国同意新的签证安排，学生签证有效期将由目前的一年延长到五年，商务和旅游签证将延长到十年。
奥巴马说，这一重大突破对那些经常往返出差的人有好处。去年180万中国人访问美国，给美国带来210亿美元的收入，创造十多万个就业机会。他表示，这种机会应该进一步扩大，这符合双方利益，双方经济都会受益。
奥巴马在演讲中指出，他已在美国和习近平主席两次见面。去年在美国加州见面时，习近平主席说，太平洋足够大，完全能容纳中美发展。我对此表示同意。“美国欢迎一个繁荣、和平、稳定中国的崛起。”
奥巴马说，21世纪的经贸合作不是“零和游戏”。加强国与国之间的经贸联系，对各国都有益处。对中美两国尤为如此。