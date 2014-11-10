中国企业：下一代的全球市场明星

美国纽约，2014年9月在纽交所上市的阿里巴巴在一个多月后的10月底股价一度突破100美元，阿里巴巴的投资者之一MorganCreekAssetManagement主管MarkYusko认为，未来三年中国电子商务巨头阿里巴巴的股价有望上涨逾一倍，从而取代苹果，成为全球最大上市公司。阿里巴巴的成长潜力让人看到中国崛起的、具有国际影响力的企业。



“阿里巴巴只是冰山一角，”英国兰卡斯特大学副校长AndrewAtherton教授对《第一财经日报》记者表示，“在中国还有不少快速成长的企业，拥有可以发展成为不同地区和不同领域中全球巨头的综合能力，会在未来三到五年对全球市场份额形成冲击，成为全球市场中下一代中国明星，撼动中国以及其他市场当前的霸主企业。”

增长秘方



关注中国发展的AndrewAtherton及其团队在过去一年中调研了上千家中国企业，他看到一些中国企业成为家喻户晓的全球品牌并在全球市场占有重要份额，如海尔、联想等，而他更关注的是那些具备了与现有的巨头在中国和全球其他市场竞争的潜力的中国企业。



以中国信息技术服务和解决方案供应商软通动力为例，其在主要的国际市场已经建立起了强健的市场地位，财富500强中89家公司都是其主要客户，其中55家更是全球客户。2012年销售收入的36%来自中国以外的市场，其中美国是其最大的海外市场(占年收入的22.7%)，接下去是欧洲(6.6%)和日本(6.1%).



“这些企业目前在中国以外的知名度虽然还不高，但是在未来3~5年内，它们都将展现出参与全球竞争的实力。”AndrewAtherton认为。



“我们关注的不只是企业的资产负债表，而更在于它们的增长。”AndrewAtherton说，特别是从“其在中国国内市场的地位、在国际市场的业务延伸程度、商业模式和战略的竞争力”三个角度观察研究这些中国企业如何成为国际市场上的有力竞争者。



“因为国内地位是进入其他市场的‘大本营’；国际活动反映出转变商业模式、进入其他市场的一种能力，也就是‘超越’本土市场的能力；商业模式作为在国内外进行扩张的基础，必须能够规模化、具有可持续性，并能够成功运用于不同市场、不同的客户分类。”



通过上述标准挑选出包括江苏亨通光电、华邦颖泰、大华技术、软通动力、海康威视等上百家不同行业、不同类型的有潜力的中国企业，AndrewAtherton发现这些公司未来增长轨迹十分强势，其增长率在16%到49%之间，前20位几乎全部是年增长率达到30%甚至更高的企业，前3位的增长率达到40%或以上。“从2008年到2012年间如此高水平的年增长率可以看出，这些企业能够保持优异的业绩和迅速的扩张。如果保持现有增长水平，将足以撼动中国以及其他市场当前的霸主企业。”



按照2012年的增长率推算，2017到2018年之前，百强企业的年销售收入至少将达到100亿元人民币(10亿英镑或15亿美元)。其中很多企业的年销售收入将超过200亿元人民币(20亿英镑或30亿美元)。按照这些指标计算，百强企业的规模将在未来5年内达到大型企业的标准。



这些潜力企业的共同特点在于，AndrewAtherton说：“首先，都已经在国内市场中建立起很强大的基础，有些甚至在市场中占据主导地位，这使它们在全球化发展中有一个坚实的后盾；其次这些企业绝大部分都有强大的商业模式和企业战略，企业战略清晰，拥有流程和绩效的有效监控，对行业动态有深入了解，并深知客户需求。”



他还注意到，这些企业活跃在各行各业，不仅包括制造和生产业的企业，也有不少来自科技、互联网以及服务业的企业等。“行业的类型反映出服务业和互联网在中国日益重要的地位。广泛的行业分布则说明中国的商业基础多样化程度不断提高。一些新兴企业有望在设计、创新、服务等领域展开激烈竞争。”



而从地理分布上看，这些企业很多总部都设在北京、上海，或广东、浙江、江苏等沿海省份，反映出这些地区的经济发展现状。不过从整体来看，企业的地理分布还是较广泛的，西部、北部、东部和东南部均有分布。



差距与方向



不过市场总是瞬息万变的，这些目前看上去有潜力的中国企业，未来能否真正顺利成为全球企业，在AndrewAtherton看来，关键在于以下努力。首先是要开发全球战略与商业模式，“目前大多数企业可能已经在中国以外的少数几个国家开展业务，但是还没有真正的全球化战略。”



以海康威视为例，其正在做全球化战略方面努力，在摄像产品方面，除了继续扩大已有市场份额外，还正在开发在价格和功能上更能吸引不同区域消费者的更富竞争力的产品。这能给公司带来在欧洲和北美进行价格竞争的机会，同时在中等收入和快速发展的经济体中(包括金砖国家的巴西、俄罗斯、印度和中国)扩展市场的空间，后者是全球增长最快的消费者群体。



更重要的是，AndrewAtherton说，在中国继续快速发展的同时，也需要在其他市场找到成功的商业模式。“这些高增长的潜力企业往往在国内的激烈竞争中胜出，已经形成特色的有活力和竞争力的商业模式，但这不意味着在国际市场就可以把这样的商业模式照搬，这需要企业在认真调查研究后找准自己全球化战略的定位与方向。”



此外，AndrewAtherton认为，上述潜力企业还要从文化等方面增强对不同市场和消费者的理解，建立相应的模型，即便具有成本优势，但不能以价格竞争为最重要的手段，更要重视质量改善以达到国际水平。



“正在不断展现其能力的中国企业迈入全球一流企业的行列是绝对值得各方关注的一件事情。”ACCA资深会员NgBoonYew表示，越来越多的欧洲、北美国家将中国视为自己在很多行业内的强劲对手，“现在正是它们同中国企业发展并加强合作关系、共同开拓全球市场的时候了。”