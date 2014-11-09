A股最年轻女董事长阮静波：27岁 个人资产3.1亿

阮静波，女，27岁，浙江绍兴人。



这位年轻的姑娘，是浙江上市公司闰土股份（002440.SZ）的法人代表、董事长，外界称之为“A股最年轻的女董事长”。



今年10月，因为阮静波的父亲、闰土股份前董事长阮加根的突然离世，闰土股份开启了阮静波时代。



“这女孩平常开会的时候，我有见到过，做派稳重，我感觉应该能担起重任。”闰土股份供应链上江苏区域内的一名企业主，对记者入如是表述自己对阮静波的印象。



说起阮加根的突然辞世与阮静波的临危受命，这位企业主言辞间难掩心痛。



阮静波印象：七年演练



9月26日，周五，闰土股份开盘价19.57元，午盘后股价即大跌，收于19.31元。谁也没能预料到，至星期天，即9月28日晚间，阮静波的父亲阮加根坠楼逝世。此后公司公告称其“意外逝世”，并提到在选举新任董事长之前，由副董事长阮加春代为履行董事长的职责。



随后于10月14日，阮静波被董事会选为闰土股份董事长，此前她是公司董事。



实际上，并非在父亲离世后，阮静波才坐拥巨额财富，早在她上学期间，就是一名“超级富豪”了。



记者查阅闰土股份首次IPO的招股说明书显示，2010年6月23日，闰土股份开始网上申购，总股本达2.95亿股。而按照当时已公布的31.2元/股发行价，闰土股份上市的市值就达到了92亿元。



当时，年仅23岁的阮静波，持有闰土股份1000万股，个人资产达到3.1亿元。



这1000万股还可以追溯到更早之前的2007年。当时，20岁的阮静波还在浙江大学读大学二年级，她从父亲手中获得闰土股份1000万股，以4.52%的持股比，位居闰土股份的第三大股东。



作为阮家长女的阮静波，当时就被认为是阮加根倾力打造的接班人。阮静波对自己数以亿计的个人财富，也早有心理准备。据媒体报道，2008年阮静波在校期间，曾以闰土股份的上市作为案例，撰写了一篇《家族企业上市与公司治理研究》的论文，其中大篇幅谈及上市对于家族企业的影响。



2009年，阮静波从浙江大学城市管理学院工商管理专业毕业，留学英国南开普敦大学。



加盟闰土股份后，阮静波出任董事长助理，闰土生态园区副主任，开始全面熟悉公司业务。阮加根还有意让阮静波培养自己的团队，诸如闰土股份到高校招聘之类事宜，就由阮静波负责。2014年1月，闰土股份董事会换届，阮静波首次成为董事。



截至2014年9月30日，阮静波持有闰土股份3.39%，仅次于父亲阮加根的30.74%，以及叔叔阮加春的9.64%。而就在意外辞世前的十天内，阮加根曾分四次合计减持公司股票3600万股，占总股本4.7%，以减持均价18.5元/股计，合计套现6.66亿元。



据《时代周报》报道，阮静波还是上虞市尚博贸易有限公司的法人代表。这家由阮静波独立操盘的企业，完全独立于闰土股份，阮静波持股40%，为第一大股东；阮加根持股38%，公司股东还包括多位闰土股份高管。这也是此前阮静波担任“一把手”的唯一的公司。



家族企业的挑战



闰土股份是一家典型的家族企业。与阮静波独立操盘的尚博贸易不同，闰土股份牵涉数千名员工，牵系着庞大的资本市场与投资者关系。如何处理公司中家属成员的关系，对她来说也是一大挑战。



截至2014年9月30日，闰土股份前十大股东均为自然人，其中“阮”姓股东达6人。除了阮静波外，阮加根为公司控股股东，公司副董事长阮加春是阮加根弟弟，持股2.71%的第四大股东张爱娟为阮加根妻子。这已知关联关系的前四大个人股东，持股占比达46%。



阮加春比阮加根年轻3岁，自上虞县染化助剂厂时期就同哥哥一起创业。今年4月，他突然辞去担任了多年的总经理职务（但继续担任副董事长），总经理一职由徐万福接任。今年49岁的徐万福长期追随阮加根，曾任闰土股份分厂厂长、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。



此外，父亲尚有系列问题，留待阮静波处理。



比如，在2月24日闰土股份公告了《关于子公司收到环境保护行政处罚决定书的公告》，灌云县环境保护局决定对其子公司江苏和利瑞作出罚款人民币20万元的行政处罚。



灌云县公安局对江苏和利瑞填埋固废涉嫌污染环境案件进行了立案侦查，当时警方对公司5名相关人员实施了刑事拘留。但此后案情的处置，未见闰土股份进一步披露。



一连串的项目难点摆在眼前。一名长期关注闰土股份的招商证券分析师认为，比如，7000吨高档分散染料项目和其他产品是否正式投产；江苏明盛目何时能投产；江苏和利瑞公司环保违法案进展如何，整改后何时能投产，依旧存疑。



“自古将门出虎女。阮静波接手后，闰土股份股价未出现暴跌，看来资本市场对年轻的阮静波是认可的。同时现在的情况显示，家族里没有出现权力真空而发生内讧，能让其女上位，内部是团结一致的。”闰土股份绍兴总部附近一名染料企业负责人感叹，让阮静波继任董事长的决定公布之迅速，“是我们此前未曾料到的。”



“决心不辜负父亲的遗愿打造‘百年闰土’，做精做强染料及染料中间体主业，拓展化工新材料领域，并考虑适时外延式扩张发展。目前公司管理团队稳定、团结，生产经营正常，财务状况良好，资金充沛。”阮静波曾对外公示决心。



阮静波带领的闰土股份未来如何，还留待时间验证。

