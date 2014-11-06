Shift Payments选用i2c的全球支付平台以连通替代性货币和传统支付基础设施

付款处理服务提供商i2c让Shift借记卡持卡人能够使用忠诚度积分、航空公司里程、贵金属和比特币等替代性货币进行无缝支付

加州红木城--(美国商业资讯)--全球支付处理服务和新兴商务解决方案提供商i2c, Inc.今天宣布，该公司将为Shift Payments借记卡提供支付处理基础设施，此举将让消费者能够以法定货币、数字货币和替代性货币进行付款。两家公司已合作向市场推出测试卡，并正致力 于将此卡推向全球。

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i2c的全球处理平台是连通Shift和现有支付生态系统的桥梁，被全球各地的机构广泛用于定制金融产品。在下一代支付处理服务提供商i2c的支持下，Shift可通过发卡行和银行卡网络与授权流以及现有结算流程进行整合。

Shift Payments联合创始人兼首席执行官Meg Nakamura表示：“如今，金钱以除传统货币以外的多种不同形式存在，但对于消费者来说，尚无一种简单便捷的方式能让他们使用这些替代性货币购买日常 产品和服务。Shift将在i2c的支持下解决这一问题。通过与i2c合作，Shift能够使用其全球支付技术平台，为最终用户带来最佳执行力和最广泛的 接受度等优势，”Nakamura表示。

i2c业务咨询集团高级副总裁Stephan Koukis评论说：“我们已经进入消费者推动金融服务进步的时代。通过为消费者提供更多消费选择和自主权，Shift将恰如其分地满足市场当前的需求。 我们很高兴能与Shift共同谋划蓝图，支持消费者使用替代性货币进行付款，例如忠诚度积分、航空里程、黄金和其他贵金属、比特币以及未来出现的任何替代 性货币。”

关于i2c

i2c通过其硅谷总部为世界各地的金融机构、企业、品牌和政府提供其所需的基础设施，进而推出并高效管理支付和下一代商用产品。i2c基于云的全球 平台为各种塑制、虚拟或移动形式的预付、借记或信用项目提供支持。六大洲的客户可使用i2c平台构建利润回报丰厚的差异化支付产品，从而满足客户的各种需 求。