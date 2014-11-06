加拿大或将建离岸人民币清算中心

路透社11月5日凌晨援引消息人士称，中加两国预计将在本周加拿大总理哈珀访华时宣布达成在加拿大建设人民币清算中心的协议。

上述消息人士称，双方“预计将能够落实并宣布这一货币中心”，该消息人士要求匿名，因为此事尚未公开。

应国务院总理李克强邀请，加拿大总理斯蒂芬·哈珀将于11月6日至10日对中国进行正式访问。 哈珀总理还将应邀出席亚太经合组织领导人非正式会议有关活动。

哈珀访华令外界更加相信，加拿大可能成为北美首个人民币离岸交易中心。中国驻加拿大大使罗照辉日前表示，该中心设立的讯息，可能会在哈珀总理访华期 间公布。加拿大商界代表——加拿大行政总监议会行政总裁曼利（John Manley）也认为，设立人民币离岸中心，是本次访华代表团有可能取得的最重大协议。

中国驻加大使罗照辉9月28日在渥太华举行的中国国庆65周年华侨华人招待会的致辞中表示，目前中加双方的专业部门，正就在加拿大设立人民币离岸交易中心的问题进行商谈，并会在11月总理哈珀访华前或者访华期间传来好消息。

11 月加拿大或将设立北美首个人民币离岸交易中心：“从这几个月的对外交涉中看到，今年9月建设银行成立伦敦人民币清算中心之后，填补了英国人民币交易的一个 空白。中国建立人民币离岸中心，主要也是解决市场需求问题，政府只是市场的引导者而己，真正的推力还是以国际贸易人民币结算壮大为背景。相信此次加拿大或 将设立北美首个人民币离岸交易中心也是出于此目的。”

事实上，多伦多和温哥华两地为争当人民币离岸中心，早已展开工作。今年8月份，多伦多的金融服务联盟（TFSA）就成立了工作小组，专门筹备设立离岸中心的事项。温哥华也设立了类似机构。