小米凭什么拿到苹果的估值？

发展不到五年的小米公司，凭什么有跟苹果公司一样的估值？

昨天彭博社新闻称，小米公司正在寻求新一轮融资，最新估值或将达到500亿美元。这也就意味着小米的估值跟苹果差不多了。

路透社专栏作家Ethan Bilby表示，虽然对于消费者来讲，小米是一家很炫酷的公司，但是高达500亿美元的估值还是有些不太靠谱儿。

此前，小米公司在2013年8月以100亿美元的估值完成了最近一轮融资，当时，小米还是中国第六大智能手机品牌。

如今，如果不算上联想收购摩托罗拉之后的数据，小米公司已经成为中国第一大智能手机生产商。

小米目前还没有上市，所以没有太多公开的财务数据可研究。但小米公司称，今年上半年，其销售收入超过了50亿美元，希望全年可以超过114亿美元。 这也就意味着，此前提到的500亿美元估值相当于小米年收入的4.4倍左右。据Thomson Reuters Eikon统计，苹果公司目前的估值相当于其年销售收入的3.5倍。

Ethan Bilby表示，小米的确有可能成为中国的苹果，但还有两个东西是小米公司所欠缺的：

1.像苹果公司那样的创新能力。苹果是那个将PC和触屏智能手机带到世界上的公司，但小米的大部分产品都是在模仿苹果，只不过价格更低。 2.像苹果公司那样的绝对主导能力。据数据调研商comScore，苹果在美国本土的市场份额已经达到42%，而小米在中国仅有14%的市场份额。

综上所述，Ethan Bilby认为，虽然小米潜力巨大，但是现在给小米如苹果一样的估值还为时尚早。