报告称日本人口若少于1亿 经济或将陷入长期衰退

安倍政府设立称为“未来选择”的经济智囊团即将在本月中旬出台报告书，日本媒体抢先公布报告书的内容，凸现日本正面对人口问题的考验。

该智囊团以一亿人口为日本的经济底线，测算出日本一定要达到这一人口规模，方能获得与美国同样的先进国生活水准。

报告指出，日本要拥有世界级生活水准，每年要有至少2%的经济增长，就必须保持人口不能少于一亿。若少于此，到了2040年，不但将失去经济地位，还注定要陷入长期的负增长。

报告也认为，“日本能否有一套有效的人口方策，在2020年代将出生率提高是一个关键。”

报告书称，2008年，日本人口为1.28亿。在那之后，就以每年减16万人的速度倒退。而且，是以超快速度致使日本成为超高龄社会。在毫无对策下，日本今后人口不但还会继续下滑，且下滑幅度会继续扩大。

预估，到了2040年以后，日本人口非但要降为8700万人，其中有四成是65岁以上老人。

报告书指日本人口若少于一亿人，将出现劳动人口不足，经济也将出现钝化。到2040年，日本国内生产总值很可能只有美国的7成。之后，还会继续衰退到只是美国的6成。国内市场的缩小，也将使其投资活动缺乏吸引力，经济将进入难以自拔的恶性循环。

报告显示，日本要维持一亿人口，生育率就必须维持在2.07%。然而，2013年，日本的平均生育率为1.47%。

在人口问题叫紧中，日本国土交通当局也在自组调查小组，集中火力分析日本地方城市的人口情况。这一小组也提呈不乐观数据，指到了2040年，日本的896个有人口的城市中，有523个将少于一万人。

当局尤其忧心的是，在人口问题日趋严重之时，被日本当局视为生育适当年龄的20到39岁的日本女性出现激减。这一情况在城区的东京最为明显，目 前是住宅以及家庭人口多的东京足立区以及杉并区，到时的生育女性可能比目前少一半。此外，也推测目前属于超高龄化的秋田县，它的25个小镇将成为无人区。