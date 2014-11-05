外资联姻的中国品牌 并非一帆风顺

“打造一个品牌需要投入很多时间和金钱，如果把其卖给外资，对于创始人来说没有任何问题，但对于一个国家来说就是损失，因为一个知名品牌就是一个民族品牌。”艾学蛟说。

曾经风光嫁入法国香水巨头科蒂集团的丁家宜，如今却被视为累赘抛弃，这也是继小护士、大宝之后，又一本土化妆品品牌“嫁错郎”的案例。《京华时报》消息 显示，科蒂中国大众化妆品公司发内部邮件称，科蒂将退出中国市场，转由代理模式销售，但这次转移经销权并不包括丁家宜品牌，也就是说丁家宜将停止销售。财 报显示，截至3月31日科蒂净亏损2.53亿美元，原因是其收购的丁家宜品牌未能产生预期现金流。

业内分析认为，从今天的结果来看，并购双方可谓是两败俱伤。科蒂耗费巨资却没有得到相应回报，而本来在中国市场有一定基础的丁家宜也被彻底消灭了，双方的操作理念和思维差异恐怕是造成这桩“失败婚姻”的重要原因。

近年来，一些老国货名牌消失的速度惊人，在被外资收购后逐渐淡出了人们的视野，尤其是日化行业。小护士，大宝，丁家宜…这些当年数一数二耳熟能详的品牌，一旦被这些全球性企业收购，就开始逐渐走向灭亡。



1、丁家宜

在被国际香水和化妆品巨头科蒂收购三年多之后，本土品牌丁家宜终于还是没能逃过谢幕的命运，

2014年6月4日，一封科蒂中国CEO Anita Yang给中国全体员工的邮件泄出，在邮件中Yang明确表示，科蒂集团已经决定改变科蒂大众化妆品在中国的经营模式，当日晚些时候将与利丰集团签署一个 经销协议，今后利丰集团将代表科蒂在中国销售其核心大众化妆品牌。但其中不包含丁家宜，科蒂将停止销售丁家宜。

在科蒂集团的官方网站也有一份英文声明，称科蒂将停止丁家宜品牌的销售，以专注于开发其他更国际化的品牌。

2、小护士

2003年12月11日，全球最大的化妆品集团欧莱雅在北京宣布收购“小护士”，这是欧莱雅集团作为世界第一大化妆品公司在中国的首次收购行 为。在收购小护士不久，欧莱雅曾宣布推出新一代全新小护士与卡尼尔护肤系列产品，并表示要把小护士发展成为中国第一大护肤品牌。但几年后，市面上几乎已看 不到小护士的广告，专柜也陆续被撤。

3、大宝

强生入主大宝后，外方仅在大宝产品线上做了点更新和优化，大宝在国内市场的地位并没有发生巨大的变化，甚至还有倒退。有专家认为，强生对大宝的策略是边缘化处理，并未对其最关键的品牌形象进行重新塑造。

4、美加净

诞生于20世纪60年代最辉煌的时候，年销售额达3亿元，占全国化妆品市场的1/10。 上世纪90年代初，合资后由于经营不善，品牌的知名度与美誉度也大不如从前。在1994年，上海家化虽出巨资回购了“美加净”商标，但“美加净”作为一个尘封太久的品牌，再加上竞争激烈的市场环境，当时的辉煌根本无法再现。

5、南孚电池

曾经凝聚“民族力量”的中国电池产业巨头南孚电池，被摩根士丹利收购后转卖给南孚曾经的手下败将美国吉列。对于吉列来说，最大的竞争对手消失了(南孚退出海外市场)，而且获得了大半个中国的市场。

6、舒尔美

1994年金佰利曾收购“舒而美”，并携“高洁丝”进入中国卫生巾市场，希望借助这一本土知名品牌的市场占有率和全国的营销网络迅速将自己的产 品打入中国。但因其对中国市场的独特性认识不够，定位于高端人群，策略严重偏离了“舒而美”的产品指向，市场占有率一路下滑。这使得金佰利暂时放弃了自身 妇女护理产品“高洁丝”品牌的推广，对“舒而美”进行改革。

7、“活力28”

“活力28、沙市日化”的广告语曾一度响彻大江南北，“活力28”成为家喻户晓的民族品牌。1982年，“活力28”率先推出超浓缩无泡洗衣粉，市场占有率最高时曾达到76%，是当之无愧的“中国第一日化品牌”。活力28在鼎盛时期和其他企业一样，扩大产业规模急缺资金却无法通过上市融资，无奈之下，谋求合资。自1996年底，德方投资者将公司“活力28”商标“冷藏”起来，主推“巧手”品牌系列洗涤用品。最终，“活力28”基本淡出中国市场。

8、乐凯

乐凯(lucky)中国乐凯胶片集团公司是我国影像信息记录产业中规模最大、技术力量最强、产品品种最多、市场覆盖面最广、跨地区的现代化企业。与柯达的联姻是一次彻底失败的品牌合作。甚至谈不上合作。即使是在2005年国内彩色胶卷的市场份额都是20%。但很快，乐凯品牌一夜间从我们视野里消失。