美元对大宗商品市场冲击几何

受第三轮量化宽松政策结束的影响，美元成为市场上最大的受益者，黄金惨遭抛售。上周国际金价大幅下挫，一举跌破1180美元/盎司。而美元的强势是否能够延续，大宗商品和非美货币的表现又如何，且从商品角度和货币角度两方面进行分析。

从商品表现上看，二战后的布雷顿森林体系中确立了美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩、并建立固定比价关系的、以美元为中心的国际金汇兑本位制。此关系的建立，预示着美元与黄金呈现负相关，美元升值，黄金下跌，美元贬值，黄金相应上涨，在这一涨一跌中，黄金的一举一动都在被迫受到美元的控制，而决定美元升值还是贬值因素就是美国的经济发展。



据美国公布的经济数据显示，美国10月消费者信心增强至逾七年来最高水平，第三季薪资成长0.8%，创2008年以来最大升幅。同时，美元指数(87.2100, -0.1800, -0.21%)突破86.75的前期高点，并依然保持强势。加上此次美联储宣布结束量化宽松计划，足以暗示美国经济已经出现好转。本周还将公布美国非农就业数据，市场预期美国10月季调后非农就业人口增幅可能会略微收窄至23.3万，前值增加24.8万。鉴于该数据预期良好，金价进一步下跌的风险仍较大。那么黄金必然会受此影响继续承压下行。



黄金价格主要受地缘政治、供给需求和市场多空双方的力量等综合因素的影响，但是，



决定黄金价格涨跌的还要属美国经济，而反应美国经济的指标主要是美元价值。从美元指数可以看出，在美指逐渐上扬的过程中，黄金毫无例外走势完全呈现负相关。强势的美元直接令黄金一举跌破1180美元/盎司的关口，从商品角度看美元霸主地位难以撼动。



而从货币背后的实力来看，成为国际货币，必须同时满足四个条件。第一，该国在全球生产、贸易和金融方面的比重需要足够大。第二，国内的金融市场需相对开放，且有足够的深度。第三，国际投资者需对该货币有足够的信心。第四，该货币需要有足够的网络外部性。以美元在世界金融领域中完善的结算体系来看，任何一国都在当下都不具备与美元争霸的条件。虽然欧元区国际已经建立了自己的清算体系，但是其他国家还没有这样对等的条件。



随着中国的不断强大，人民币(6.1152, -0.0031, -0.05%)国际化的步伐越来越快。中国和澳洲当局将在本月签署协议，将悉尼作为最新的离岸人民币交易中心。自今年以来中国已经与多个国家签订了清算协议，仅欧洲就已经有巴黎、伦敦、卢森堡和法兰克福这四大离岸人民币交易中心。但是我国目前还是依赖美元的结算体系，在可预见的未来，中国仅仅满足第一方面，而在其他三个方面仍然任重道远，这也是人民币走上国际舞台之前必须要面临的一个重要考验。



欧洲央行[微博]为了避免通缩采取了一系列措施，包括向银行提供贷款，以及购买资产支持证券和担保债券的计划。本周四将有欧洲央行利率决议，预计欧洲央行为了提高通[微博]胀会在2015



年第一季度着手购买欧洲政府债券，中长期对欧元造成重大利空。

受第三轮量化宽松政策结束的影响，美元成为市场上最大的受益者，黄金惨遭抛售。上周国际金价大幅下挫，一举跌破1180美元/盎司。而美元的强势是否能够延续，大宗商品和非美货币的表现又如何，且从商品角度和货币角度两方面进行分析。



从商品表现上看，二战后的布雷顿森林体系中确立了美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩、并建立固定比价关系的、以美元为中心的国际金汇兑本位制。此关系的建立，预示着美元与黄金呈现负相关，美元升值，黄金下跌，美元贬值，黄金相应上涨，在这一涨一跌中，黄金的一举一动都在被迫受到美元的控制，而决定美元升值还是贬值因素就是美国的经济发展。



据美国公布的经济数据显示，美国10月消费者信心增强至逾七年来最高水平，第三季薪资成长0.8%，创2008年以来最大升幅。同时，美元指数(87.2100, -0.1800, -0.21%)突破86.75的前期高点，并依然保持强势。加上此次美联储宣布结束量化宽松计划，足以暗示美国经济已经出现好转。本周还将公布美国非农就业数据，市场预期美国10月季调后非农就业人口增幅可能会略微收窄至23.3万，前值增加24.8万。鉴于该数据预期良好，金价进一步下跌的风险仍较大。那么黄金必然会受此影响继续承压下行。



黄金价格主要受地缘政治、供给需求和市场多空双方的力量等综合因素的影响，但是，



决定黄金价格涨跌的还要属美国经济，而反应美国经济的指标主要是美元价值。从美元指数可以看出，在美指逐渐上扬的过程中，黄金毫无例外走势完全呈现负相关。强势的美元直接令黄金一举跌破1180美元/盎司的关口，从商品角度看美元霸主地位难以撼动。



而从货币背后的实力来看，成为国际货币，必须同时满足四个条件。第一，该国在全球生产、贸易和金融方面的比重需要足够大。第二，国内的金融市场需相对开放，且有足够的深度。第三，国际投资者需对该货币有足够的信心。第四，该货币需要有足够的网络外部性。以美元在世界金融领域中完善的结算体系来看，任何一国都在当下都不具备与美元争霸的条件。虽然欧元区国际已经建立了自己的清算体系，但是其他国家还没有这样对等的条件。



随着中国的不断强大，人民币(6.1152, -0.0031, -0.05%)国际化的步伐越来越快。中国和澳洲当局将在本月签署协议，将悉尼作为最新的离岸人民币交易中心。自今年以来中国已经与多个国家签订了清算协议，仅欧洲就已经有巴黎、伦敦、卢森堡和法兰克福这四大离岸人民币交易中心。但是我国目前还是依赖美元的结算体系，在可预见的未来，中国仅仅满足第一方面，而在其他三个方面仍然任重道远，这也是人民币走上国际舞台之前必须要面临的一个重要考验。



欧洲央行[微博]为了避免通缩采取了一系列措施，包括向银行提供贷款，以及购买资产支持证券和担保债券的计划。本周四将有欧洲央行利率决议，预计欧洲央行为了提高通[微博]胀会在2015



年第一季度着手购买欧洲政府债券，中长期对欧元造成重大利空。