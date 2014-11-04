汉堡王第三季度净亏损2350万美元

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北京时间11月4日晚间消息，汉堡王今天公布了2014财年第三季度财报。报告显示，汉堡王第三季度总营收为2.789亿美元，比去年同期的2.751亿美元增长1.4%；净亏损为2350万美元，比去年同期的净利润6820万美元下滑134.5%。
在截至9月30日的这一财季，汉堡王的净亏损为2350万美元，每股亏损为7美分，这一业绩不及去年同期。在2013财年第三季度，汉堡王的净利润为6820万美元，每股收益为19美分。不计入与收购Tim Hortons交易相关支出等一次性项目，汉堡王第三季度调整后每股收益为27美分，比去年同期增长18.4%，符合分析师此前预期。
汉堡王第三季度总营收为2.789亿美元，比去年同期的2.751亿美元增长1.4%，略低于分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期汉堡王第三季度每股收益为27美分，营收为2.814亿美元。按业务部门划分，汉堡王第三季度特许经营店和物业营收2.6亿美元，比去年同期的2.481亿美元增长4.8%；公司旗下餐厅营收为1890万美元，比去年同期的2700万美元下滑30%。
按地区划分，汉堡王第三季度旗下美国和加拿大业务的同店销售增长3.6%，连续第四个季度实现增长，创下自2012年以来最好的同店销售增长表现；EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的同店销售增长1.3%，连续第五个季度实现增长；LAC（拉丁美洲及加勒比海地区）的同店销售下滑3%，主要由于遭遇了墨西哥和波多黎各宏观经济带来的逆风；APAC（亚洲太平洋地区）的同店销售增长4.1%，连续第八个季度实现增长。
汉堡王第三季度全球同店销售同比增长2.4%，超出分析师此前平均预期的增长2.1%；整个系统的销售额增长速度为7.7%（不计入汇率变动的影响）。汉堡王第三季度调整后EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为9440万美元，比去年同期增长11.9%。该季度汉堡王旗下的连锁餐厅数量净增加152家，比去年同期增长14.3%。
汉堡王今天宣布，该公司将在第四季度中派发每股8美分的股息，这笔股息将于11月25日向截至11月11日营业时间结束为止的在册股东发放。
今年截至周一收盘为止，汉堡王股价上涨了41%，这一表现远好于标普500指数，该指数同期上涨9.2%。
在截至9月30日的这一财季，汉堡王的净亏损为2350万美元，每股亏损为7美分，这一业绩不及去年同期。在2013财年第三季度，汉堡王的净利润为6820万美元，每股收益为19美分。不计入与收购Tim Hortons交易相关支出等一次性项目，汉堡王第三季度调整后每股收益为27美分，比去年同期增长18.4%，符合分析师此前预期。
汉堡王第三季度总营收为2.789亿美元，比去年同期的2.751亿美元增长1.4%，略低于分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期汉堡王第三季度每股收益为27美分，营收为2.814亿美元。按业务部门划分，汉堡王第三季度特许经营店和物业营收2.6亿美元，比去年同期的2.481亿美元增长4.8%；公司旗下餐厅营收为1890万美元，比去年同期的2700万美元下滑30%。
按地区划分，汉堡王第三季度旗下美国和加拿大业务的同店销售增长3.6%，连续第四个季度实现增长，创下自2012年以来最好的同店销售增长表现；EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的同店销售增长1.3%，连续第五个季度实现增长；LAC（拉丁美洲及加勒比海地区）的同店销售下滑3%，主要由于遭遇了墨西哥和波多黎各宏观经济带来的逆风；APAC（亚洲太平洋地区）的同店销售增长4.1%，连续第八个季度实现增长。
汉堡王第三季度全球同店销售同比增长2.4%，超出分析师此前平均预期的增长2.1%；整个系统的销售额增长速度为7.7%（不计入汇率变动的影响）。汉堡王第三季度调整后EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为9440万美元，比去年同期增长11.9%。该季度汉堡王旗下的连锁餐厅数量净增加152家，比去年同期增长14.3%。
汉堡王今天宣布，该公司将在第四季度中派发每股8美分的股息，这笔股息将于11月25日向截至11月11日营业时间结束为止的在册股东发放。
今年截至周一收盘为止，汉堡王股价上涨了41%，这一表现远好于标普500指数，该指数同期上涨9.2%。