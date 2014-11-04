欧元区制造业陷入停滞 欧央行宽松压力加大

北京时间11月4日消息，根据周一公布的数据，欧元区制造业陷入停滞，10月份制造业采购经理指数(PMI)终值为50.6，较上月上升0.3点；德国PMI为51.4，较上月上升1.5点。法国和意大利制造业处于收缩状态，PMI低于50荣枯分水岭，分别为48.5和49，分别较上月下降0.4点和1.7点。西班牙PMI维持在52.6的水平不变。

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家指出：“从总体数据来看，欧元区制造业板块陷入停滞。从1997年PMI数据开始公布以来，50.6的制造业PMI数据对应制造业零增长。”

服务业的情况稍微好一点。10月份服务业PMI初值为52.4，终值将在本周三公布。停滞的制造业加上略微扩张的服务业意味着欧元区目前仅能实现非常温和的增长。

增长乏力和和通缩风险使得欧洲央行进一步宽松的压力加大。上周，与欧元区面临同样困境的日本意外扩大宽松规模，推动日元大幅贬值。本周四，欧洲央行将公布最新利率决议。德银指出：“考虑到欧央行内部的分歧，在我们看来，近期一系列数据并不足以推动欧洲央行采取进一步的宽松措施。”

尽管如此，德银经济学家认为欧洲央行最终将会追加宽松政策，甚至采取购买主权债务推出全面量化宽松(QE)的激进做法。不过德银补充道：“除非未来一个月发生重大负面冲击，我们预计欧洲央行在明年1季度之前不会采取行动。”