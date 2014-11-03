法兴认同高盛看空黄金至1000关口

Michael Haigh曾正确地预期了黄金在2013年的走势。

因美国3季度经济增速高于预期，黄金周四跌去了年内全部涨幅。美国经济向好助涨了乐观情绪，美联储(FED)在本周在本周的货币政策会议上决定停止购买国债，黄金的抗通胀需求受到抑制。

日本央行周五宣布扩大宽松规模，日元下跌，美元攀升，黄金承压跌破关键支撑1180水平。

原油(80.70, -0.42, -0.52%)自6月末以来下跌了23.0%，本周刷新两年低点。Haigh表示，“原油陷入熊市对其他商品的生产成本有影响。美国经济增长是黄金面临的另一不利因素。”

美国经济前景向好，黄金的保值需求受到侵蚀，而美元走强，S&P500指数于9月创出纪录高点。联邦公开市场委员会(FOMC)本周称，美国劳动力市场取得“坚实的就业增长。





Haigh称，黄金在未来两年多的时间里将逐渐跌至1000美元/盎司。





加息将削弱黄金的吸引力，因为黄金持有者不能获得利息收入，只能通过价差博取收益，而强势的美元降低了黄金的保值功能。





黄金ETF持有量连续三个月降低，本周跌至五年来最低水平。





法国兴业银行分析师Haigh不是唯一进一步看空黄金的人。高盛集团(Goldman Sachs Group)商品研究主管Jeffrey Currie也正确地预测了2013年黄金的走势，他预计黄金至年底将跌至1050美元/盎司。





Haigh指出，“原油的影响不容忽视，油价下跌对其他商品产生连锁反应。”