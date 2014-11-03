首届亚欧金桥国际博览会暨新疆民贸企业发展成果展纪实——他们乘着“最美民族

民族特色产品备受青睐





在展会现场，记者看到展品除了新疆少数民族传统的馕、维吾尔刺绣等产品外，还有环保馕坑，新疆本土产的日化用品，维吾尔医药、食品以及土耳其的饮料，哈萨克斯坦的蜂蜜等。





新疆阿不力克木生物科技有限公司带来的产品是沙棘汁和用沙棘汁制作的馕。“半天时间，就有5位客商希望我们的产品进到他们的超市里销售。”该公司总经理陛丽克孜·阿不力克木说。进口民族特色产品也很受关注。新疆阿尔特贸易有限公司主要经销土耳其产品，该公司总经理韦力告诉记者，土耳其食品及装饰品等很受新疆各族群众欢迎，展会上销路非常好。





小油坊变成现代化油脂厂





新疆伊山油脂有限公司展区背景墙上有企业各个发展阶段的简介和图片，展架上摆放着一桶桶金黄清澈的食用油，地上是数百个装着食用油的手提袋摆出的“EHSAN”企业LOGO，展位右侧有一头小毛驴正拉着维吾尔族人传统的榨油机磨转，布展清晰地再现了企业由一个传统的小油坊蝶变为一家现代化油脂厂的发展历程。伊山油脂公司总经理阿不都如苏里·肉孜告诉记者，2002年他在墨玉县建了一个榨油厂，用的是维吾尔族传统的榨油工具和技术，2012年，公司在霍城县投资5000万元建设了新的高科技现代化工厂，目前产品在疆内市场销路非常好。