夏普上半财年同比扭亏 消费税上调拉低增速





不过，上半财年夏普集团的营业利润较去年同期下滑了13.6%，为292.2亿日元;销售总额1.33万亿日元，下降了1.1个百分点。这主要是由于日本4月1日上调消费税对夏普家用电器和太阳能电池板销售带来消极影响。





夏普表示，其中小尺寸液晶显示面板对中国智能手机厂商销售形势良好，但这种结果并不足以提振其营业利润。





夏普表示，上半财年其用于智能手机和平板设备的液晶显示面板对中国厂商的销售额达到1000亿日元，预计下半财年销售将继续走强。





夏普在东京举行的新闻发布会上,社长高桥兴三承认夏普未能实现此前做出的上半财年盈利预期，但他也表示，“在这个财年我们必须全力追回(损失)。”





对于2014财年，夏普维持了300亿日元的综合净利润预期，这一数字比上一财年增长159.5%;营业利润预计为1000亿日元，同比下滑7.9%。





另外，夏普下调了全年销售额目标：预计全财年可实现销售额2.9万亿日元，而此前的预期是3万亿日元。





由于2012财年净亏损高达5453.5亿日元，夏普关闭了在欧洲的太阳能面板业务，并把其品牌授权给斯洛伐克和土耳其公司，准许后者在欧洲市场生产、销售夏普品牌家用电器。





在其最新的收益报告中，夏普表示，其欧洲家电业务重组预计会带来57亿日元的额外损失。但是，夏普进一步表示，证券销售收入还是让夏普在上半财年实现了盈利。

本周五，日本夏普集团宣布，2014上半财年(4—9月)实现净利润47.4亿日元。据了解，这是夏普连续四个上半财年中的首次盈利，主要是因为证券销售收入帮助夏普抵消了重组亏损的欧洲业务的支出。去年同期夏普亏损了43.3亿日元。